باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست با اعضای هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی ایران، با قدردانی از تلاش فعالان این صنعت در اجرای پروژه‌های عمرانی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بر ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، پیگیری مطالبات پیمانکاران و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

در این نشست، اعضای هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی ایران نیز با اشاره به تجربه و ظرفیت فنی شرکت‌های پیمانکاری، بر ضرورت تداوم تعامل با وزارت راه و شهرسازی، تسریع در تعیین تکلیف مطالبات، تقویت روش‌های تأمین مالی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای استمرار اجرای پروژه‌ها تأکید کردند.

پیشنهادهایی درباره تسهیل تخصیص قیر، بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، استفاده از مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح روندهای مرتبط با بیمه و مالیات مطرح شد.

اعضای انجمن همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات مشترک و تبدیل پیشنهادهای کارشناسی به مصوبات مشخص و قابل پیگیری شدند تا زمینه استفاده مؤثرتر از توان بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور فراهم شود.

قدردانی از نقش شرکت‌های راهسازی در حفظ تاب‌آوری کشور

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد شرکت‌های راهسازی در شرایط دشوار کشور گفت: فعالان این حوزه در سخت‌ترین شرایط نیز کار را زمین نگذاشتند و با تکیه بر دانش فنی، تجربه و مسئولیت‌پذیری، در کنار مردم ایستادند.

صادق با اشاره به بازسازی سریع مسیرهای جاده‌ای و ریلی و ترمیم پل‌های آسیب‌دیده افزود: اقداماتی که در حوزه راه، راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام شد، علاوه بر بازگرداندن ارتباطات و تسهیل تردد مردم، توان مهندسی و اجرایی کشور را به نمایش گذاشت و بازتاب بین‌المللی داشت.

وی تأکید کرد: تلاش شرکت‌های پیمانکاری و نیروهای اجرایی در این دوره، مسئولیت وزارتخانه را برای حمایت عملی از این ظرفیت‌ها افزایش داده است. حفظ توان اجرایی شرکت‌ها و فراهم‌کردن زمینه ادامه فعالیت آنها، از موضوعات مهمی است که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی دنبال شود.

پیگیری مطالبات و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی

صادق با اشاره به محدودیت منابع مالی و افزایش مطالبات انباشته پیمانکاران، بر ضرورت استفاده از راهکارهای متنوع برای تأمین منابع و تسویه مطالبات تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: پیگیری افزایش تخصیص اعتبارات از طریق تعامل و هماهنگی با هیأت دولت ادامه دارد و در کنار تأمین منابع نقدی، راهکارهای دیگری نیز برای پشتیبانی مالی از پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

صادق همچنین درباره ماده ۵۶ گفت: مشکلات این سازوکار مورد توجه وزارتخانه است و در مذاکرات با مسئولان اقتصادی دولت، ضرورت بازنگری در برخی محدودیت‌ها و شیوه‌های اجرایی آن مطرح شده است. پیگیری این موضوع در جلسات آینده نیز ادامه خواهد داشت تا امکان بهره‌گیری مؤثرتر از این روش تأمین مالی فراهم شود.

مشارکت پیمانکاران در مولدسازی و استمرار نشست‌های مشترک

وزیر راه و شهرسازی با استقبال از پیشنهادهای انجمن درباره مولدسازی دارایی‌ها اعلام کرد: نمایندگانی از پیمانکاران می‌توانند در جلسات کمیته مولدسازی وزارتخانه حضور یابند و در شناسایی ظرفیت‌های ایجاد ارزش افزوده مشارکت کنند.

وی توضیح داد: شناخت میدانی شرکت‌های راهسازی از مسیرها و محدوده‌های اجرای پروژه‌ها می‌تواند در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده بهتر از دارایی‌ها مؤثر باشد. در عین حال، مولدسازی باید در کنار سایر روش‌های تأمین مالی دنبال شود و به‌تنهایی جایگزین همه منابع موردنیاز پروژه‌ها نیست.

صادق همچنین با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط با انجمن شرکت‌های راهسازی ایران، پیشنهاد کرد که نشست‌های مشترک هر دو ماه یک‌بار برگزار شود تا مسائل و پیشنهادها به صورت مستمر بررسی و پیگیری شوند.

وی افزود: موضوعات مرتبط با بیمه و مالیات و دیگر موانع فعالیت پیمانکاران نیز باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه حفظ توان اجرایی شرکت‌های راهسازی برای تداوم توسعه زیرساخت‌های کشور اهمیت اساسی دارد، گفت: وزارتخانه با همکاری معاونان و بهره‌گیری از پیشنهادهای کارشناسی فعالان این صنعت، پیگیری راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات و گره‌گشایی از مسائل پیمانکاران را ادامه خواهد داد.

حمایت از شرکت‌های راهسازی به پیشبرد پروژه‌های زیرساختی کمک می‌کند

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز در این جلسه، با اشاره به ضرورت حمایت از شرکت‌های پیمانکاری، بر اهمیت تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

وی با تشریح مسائل مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و روش‌های مختلف تأمین منابع را ضروری دانست و بر پیگیری راهکارهایی برای تسریع در تأمین اعتبار و ایفای تعهدات مرتبط با طرح‌های راهسازی تأکید کرد.

بازوند همچنین نقش شرکت‌های راهسازی را در اجرای پروژه‌های زیربنایی و تداوم فعالیت‌های عمرانی کشور مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه این شرکت‌ها در پیشبرد طرح‌ها تأکید داشت.

وی با اشاره به شرایط دشوار اجرای پروژه‌های زیرساختی، بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران و استفاده از راهکارهای مؤثر برای تسهیل روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

بازوند همچنین بر پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای انجمن شرکت‌های راهسازی ایران و ضرورت استمرار تعامل با فعالان این صنعت تأکید داشت تا با هم‌افزایی بیشتر، زمینه پیشبرد پروژه‌ها و تقویت توان اجرایی شرکت‌های پیمانکاری فراهم شود.

تعامل مستمر با وزارت راه، زمینه‌ساز تقویت توان اجرایی راهسازان است

در همین زمینه علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی، با تأکید بر فداکاری مهندسان، کارگران و فعالان این صنعت در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و حضور شرکت‌های راهسازی در حوادثی مانند زلزله، این تلاش‌ها را نشانه‌ای از عشق به ایران و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم دانست.

وی همچنین با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه برای برگزاری نشست و فراهم کردن فرصت طرح مستقیم مسائل، بر ضرورت تداوم جلسات منظم و تقویت تعامل میان انجمن و وزارتخانه برای پیگیری مطالبات و استفاده از ظرفیت‌های اجرایی شرکت‌های راهسازی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

در پایان این نشست، وزیر راه و شهرسازی با اهدای لوح سپاس از اعضای هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی ایران به دلیل ایثار و خدمات فداکارانه‌شان در طول جنگ قدردانی کرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی