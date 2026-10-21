باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین زاده روز چهارشنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در فرودگاه بجنورد اظهار کرد: خراسان شمالی محروم نیست و هیچ استانی را نباید محروم دانست؛ چراکه ثروت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد که باید به ارزش اقتصادی تبدیل شوند.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی افزود: همزیستی شیعه و اهل سنت، کرد‌ها و لر‌ها و همچنین ظرفیت‌های عشایری، به این استان قوام بخشیده است و این تنوع فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت باشد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت احیای اقتصاد روستایی و عشایری ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی توسعه، احیای اقتصاد روستا‌ها و عشایر است. در همین راستا، ۱۲ زنجیره ارزش در روستا‌ها طراحی شده که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های آن در حوزه کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی خراسان شمالی قرار دارد.

حسین‌زاده تصریح کرد: در ماه‌های آینده این زنجیره‌های ارزش در استان فعال خواهند شد و روستاییان و عشایر با عضویت در این زنجیره‌ها و بهره‌مندی از تسهیلات، در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی مشارکت خواهند کرد.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را بهبود معیشت مردم عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، زمینه اثرگذاری مستقیم بر زندگی و درآمد مردم فراهم شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به نقش جشنواره‌ها در توسعه اقتصادی اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌ها نیز می‌تواند به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های محلی، رونق تولید و تقویت اقتصاد جوامع روستایی و عشایری تبدیل شود.

تامین آب شرب و احیای قنوات؛ اولویت توسعه راز و جرگلان

حسین‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان راز و جرگلان گفت: توسعه زیرساخت‌ها در این شهرستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تامین آب شرب، بهبود راه‌های دسترسی، ارتقای بافت روستایی و احیای قنوات از جمله اولویت‌های این منطقه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی و تبدیل توانمندی‌های روستایی و عشایری به فرصت‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق مختلف خراسان شمالی باشد.

خراسان شمالی از امروز چهارشنبه میزبان عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه است.

این سفر ۲ روزه با هدف حضور در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس «هزار و یک روایت» و بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های روستایی خراسان شمالی انجام می‌شود.

علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این سفر همراهی می‌کنند.