باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نود و سومین مرحله از جهش عمرانی کلان‌شهر شیراز، مجموعه ورزشی دو سالنه «شهدای لامرد» با حضور مدیران استانی، نمایندگان مجلس و خانواده‌های معظم شهدا در یکی از مناطق کم‌برخوردار شیراز افتتاح شد.

در این مراسم شهردار شیراز از آغاز احداث یادمان شهدای لامرد در این کلان‌شهر طی روز‌های آینده خبر داد و نماینده لامرد و مهر جزئیاتی تکان‌دهنده از سلاح‌های نامتعارف به‌کاررفته در این حادثه تروریستی را تشریح کرد.

ساخت المان یادبود و تداوم توسعه متوازن در شیراز

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در آیین بهره‌برداری از این مجموعه با گرامیداشت یاد شهدای حادثه تروریستی لامرد اظهار کرد: ایجاد فضا‌های ورزشی در نقاط کم‌برخوردار گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن و عادلانه خدمات شهری است. شهدا از ما ایرانی قوی و مستقل می‌خواهند و شأن مسئولان تنها در خدمت‌رسانی صادقانه به شهروندان تعریف می‌شود.

اسدی با اعلام برنامه‌ریزی مدیریت شهری برای ادای احترام ویژه به شهدای این رویداد گفت: مدیریت شهری شیراز آبان‌ماه امسال به‌منظور بازدید میدانی از ورزشگاه و محل وقوع جنایت به لامرد سفر می‌کند و به‌زودی با هماهنگی خانواده‌های معظم شهدا، عملیات ساخت یک المان یادبود ویژه شهدای لامرد در شیراز آغاز خواهد شد.

او همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی افزود: ورزش تنها محدود به کسب مدال نیست، بلکه ارتقادهنده سبک زندگی سالم و پرورش اراده جوانان برای ساختن آینده‌ای آرمانی است.

افشای استفاده از سلاح‌های نامتعارف با ۱۸۰ هزار ترکش در لامرد

سید موسی موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این مراسم، به تشریح ابعاد فنی و حقوقی حمله تروریستی به لامرد پرداخت و گفت: در عصر نهم اسفندماه، چهار موشک حاوی فناوری نامتعارف به کار گرفته شد که هر یک در ارتفاع حدود ۴۰ متری از زمین منفجر شده و بیش از ۱۸۰ هزار ترکش مرگبار را به سوی مردم عادی، جوانان و کودکان پرتاب کرد.

او افزود: فرمانده سنتکام چهار روز پس از این جنایت رسماً در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این سلاح برای نخستین بار در لامرد به کار گرفته شده است. این جنایت هولناک ۱۷۰ شهید و جانباز بر جای گذاشت و تاکنون ۸ وزیر و عضو هیئت دولت برای بررسی ابعاد آن در محل حادثه حضور یافته‌اند.

موسوی با تأکید بر لزوم تبیین و مستندسازی جهانی این فاجعه تصریح کرد: تبیین ابعاد حقوقی و انسانی این اقدام تروریستی ضرورتی ملی و بین‌المللی است تا زمینه بازدارندگی حقوقی در مجامع جهانی فراهم شود.

نماینده لامرد و مهر همچنین با قدردانی از نام‌گذاری پروژه‌های شیراز به نام شهدا، به ظرفیت‌های کلان سرمایه‌گذاری در این کلان‌شهر اشاره کرد و انعقاد ۹۵ همت قرارداد سرمایه‌گذاری را رکوردی کم‌نظیر در کشور دانست.

روایت تکان‌دهنده پدر شهیده ۱۲ ساله لامرد

احمد زائری، پدر شهیده الهام زائری از شهدای حادثه تروریستی لامرد، با ابراز تشکر از نام‌گذاری این مجموعه ورزشی گفت: تنها پنج دقیقه پس از اصابت موشک خود را به محل حادثه رساندم و با صحنه‌ای غیرقابل توصیف از پیکر دختر ۱۲ ساله‌ام و دیگر عزیزانمان روبه‌رو شدم.

او اقدام مدیریت شهری شیراز در زنده‌نگه‌داشتن یاد این شهدا را مرهمی بر دل خانواده‌های داغدار و گامی در راستای تقویت حافظه جمعی و پاسداشت فرهنگ شهامت و استقامت توصیف کرد.

عدالت‌محوری و نگاه ملی مدیریت شهری به فرهنگ ایثار

سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در آیین بهره‌برداری از این پروژه با تأکید بر اینکه خدمت به مردم و کار جهادی در صدر اولویت‌های مدیریت شهری قرار دارد، اظهار کرد: رویکرد ما در مدیریت شهری، خدمت‌رسانی خستگی‌ناپذیر بر پایه برنامه‌ریزی با افق ۲۰ ساله و ارتقای رفاه شهروندان است. افتتاح این مجموعه ورزشی، تابلوی تمام‌نمای توسعه عادلانه و فراهم کردن فرصت‌های برابر در تمامی مناطق شهری به‌ویژه نقاط کم‌برخوردار است.

حسینی با اشاره به نام‌گذاری این مجموعه به نام شهدای لامرد افزود: این اقدام بیانگر نگاه ملی مدیریت شهری شیراز به فرهنگ ایثار و مقاومت است. مدیران شهری با وفاق و همدلی در کنار مردم هستند؛ چنان‌که نام‌گذاری معابر به نام شهدا، برگزاری یادواره‌ها و احداث یادمان‌های شهدای گمنام در سطح شهر، نشان‌دهنده همین رویکرد افتخارآمیز است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی خاطرنشان کرد: تمامی ارکان کشور پیکره‌ای واحد هستند و تنها در سایه وحدت و همکاری می‌توانیم در برابر استکبار ایستادگی کنیم.

مشخصات فنی و روند اجرای پروژه در جنوب شیراز

در ادامه این مراسم، عباس هاشم‌نژاد، شهردار منطقه ۱۱ شیراز، با تشریح مشخصات فنی پروژه گفت: عملیات اجرایی مجموعه ورزشی شهدای لامرد از سال ۱۴۰۲ در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع آغاز شد و این پروژه امروز با دو سالن مجزا شامل سالن‌های توپی و غیرتوپی به مرحله بهره‌برداری رسید.

او با اشاره به شرایط خاص اجرای این پروژه افزود: بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این مجموعه در جریان جنگ رمضان انجام شد و تکمیل آن نشان‌دهنده استمرار تلاش مدیریت شهری برای پیشبرد طرح‌های عمرانی است.

شهردار منطقه ۱۱ شیراز همچنین از افتتاح کتابخانه ۱۷۰۰ مترمربعی خیابان فال‌اسیری و احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمکعب به عنوان دیگر پروژه‌های شاخص امسال در این منطقه خبر داد.