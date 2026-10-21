فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: تیراندازی پدر ۶۳ ساله عروس، به کابل برق فشار قوی اصابت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به حادثه در مراسم شادی، بلافاصله ماموران انتظامی بخش نوبندگان به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در تحقیقات پلیس مشخص شد تیراندازی پدر ۶۳ ساله عروس با اسلحه برنو، به کابل برق فشار قوی اصابت کرده و ضمن ایجاد برق گرفتگی در محل، برق روستا نیز ساعاتی قطع شد.

این مقام انتظامی به ضبط اسلحه و دستگیری فرد متخلف اشاره و به شهروندان توصیه کرد شادی مراسم را با حادثه ناشی از تیراندازی تلخ نکنید.

منبع: پلیس فارس