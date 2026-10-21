موتورولا به‌زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود با نام «موتو جی۴۷ پاور» را عرضه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  موتورولا در حال آماده‌سازی برای عرضه گوشی جدید «موتو جی۴۷ پاور» (Moto G۴۷ Power) است؛ دستگاهی که به گونه‌ای طراحی شده تا یکی از بهترین گوشی‌های هوشمند اندرویدی میان‌رده باشد.

بر اساس آخرین اطلاعات فاش‌شده، این دستگاه از بدنه‌ای بسیار بادوام و مقاوم در برابر ضربه بهره می‌برد که با استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰H مطابقت دارد و همچنین دارای گواهی IP۶۴ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است.

این گوشی به یک نمایشگر ۶.۶۷ اینچی از نوع IPS LCD مجهز شده که دارای وضوح ۱۶۴۰ در ۷۲۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۲۶۴ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۱۰۵۰ نیت است. این نمایشگر توسط لایه‌ای از شیشه «کورنینگ گوریلا گلس ۷i» (Corning Gorilla Glass ۷i) محافظت می‌شود.

این دستگاه با سیستم‌عامل اندروید ۱۶ عرضه می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه «مدیاتک دایمنسیتی ۶۳۰۰» (MediaTek Dimensity ۶۳۰۰) به همراه پردازنده گرافیکی «مالی-G۵۷ MC۲» (Mali-G۵۷ MC۲) تأمین می‌گردد. این گوشی در نسخه‌هایی با ۴ یا ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود و از کارت حافظه microSDXC نیز پشتیبانی می‌کند.

سیستم دوربین پشتی شامل دو لنز است: یک حسگر اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و یک لنز ماکروی ۲ مگاپیکسلی. در پنل جلویی نیز یک دوربین ۸ مگاپیکسلی قرار دارد که قادر به ضبط ویدیو با کیفیت ۱۴۴۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه است.

موتورولا همچنین این گوشی را به بلندگو‌هایی با فناوری «دالبی اتموس» (Dolby Atmos)، درگاه دو سیم‌کارت، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، درگاه USB Type-C ۲.۰، رادیو FM، تراشه NFC، حسگر اثر انگشت و یک باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

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