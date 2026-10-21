باشگاه خبرنگاران جوان - ولادیمیر پوتین چهارشنبه در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در سن‌پترزبورگ افزود: بسیار علاقه‌مند هستم که از ارزیابی‌های ایالات متحده از وضعیت خاورمیانه و موضوع ایران مطلع شوم.

وی با بیان اینکه ما با شرکای خود در ایران رابطه‌ای ویژه و مبتنی بر اعتماد داریم که در طول دهه‌ها توسعه یافته است، ادامه داد: اگر روسیه بتواند اقدامی برای حل این بحران انجام دهد، خوشحال خواهیم شد که این کار را انجام دهیم.

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه از ترامپ به خاطر توجه به حل و فصل مناقشه اوکراین قدردانی می‌کنیم، همچنانکه او در آخرین تماس تلفنی، بر ضرورت پایان دادن به درگیری اوکراین برای جلوگیری از تلفات انسانی تأکید کرد.

وی با اعلام آمادگی کشورش برای احیای همکاری‌های اقتصادی با آمریکا، گفت: مسکو آماده عرضه کود در مقادیر زیاد به بازار آمریکا است.

پوتین با اشاره به توافق مسکو و واشنگتن در تماس تلفنی ۱۷ مهرماه وی با ترامپ درباره عرضه گازوئیل روسیه به آمریکا و بازار‌های جهانی گفت: بعد از اینکه دو کشور چنین تصمیمی گرفتند، قیمت گازوئیل پنج تا ۶ درصد کاهش یافت.

ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این دیدار از طرف ترامپ از پوتین به خاطر توافق عرضه گازوئیل روسیه قدردانی کرد.

وی با اشاره به مذاکرات اخیر خود با مقامات اروپایی و رئیس جمهور اوکراین در اسلو گفت: این مذاکرات سازنده بود و پیشرفت‌هایی به دست آمده است و زمینه‌هایی برای دستیابی به توقف درگیری‌ها در اوکراین وجود دارد.

ویتکاف ابراز امیدواری کرد که پوتین امکان از سرگیری مذاکرات روسیه، آمریکا و اوکراین را بررسی کند، مذاکراتی که در آن می‌تواند مسائل فنی برای حل و فصل مناقشه را بررسی کرد.

فرستاده ویژه ترامپ گفت: پس از پایان درگیری اوکراین، چشم‌انداز‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی روسیه و آمریکا وجود دارد.

به گزارش ایرنا از منابع خبری روس، ویتکاف در حالی با پوتین دیدار کرد که بر خلاف دو دیدار گذشته خود با رئیس‌جمهور روسیه، جرد کوشنر داماد ترامپ را به دلیل آنچه بیماری عنوان شد، همراه نداشت.

دیدار ویتکاف با پوتین در کاخ کنستانتینوفسکی در سن‌پترزبورگ ظهر چهارشنبه در حالی آغاز شد که به گفته یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی، تمرکز اصلی طرفین در این دیدار بر مناقشه اوکراین است.

دستیار پوتین گفت: جرد کوشنر داماد ترامپ به علت بیماری برای دیدار با پوتین راهی سن‌پترزبورگ نشد، بلکه او در سفر اخیر ویتکاف به نروژ – جایی که فرستاده ویژه ترامپ با تعدادی از مقامات اروپایی و ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کرد- نیز حضور نداشت.

منبع: ایرنا