دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایلام از پیشگیری از قاچاق نزدیک به ۹ میلیون لیتر سوخت در ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حذف پروانه‌های نامتعارف سوخت ناوگان درون‌شهری، شناسایی ۱۰۲ مورد تخلف در صدور اسناد صوری و اجرای طرح پایش سوخت تراکتورهای کشاورزی، از جمله اقدامات در دستور کار استان ایلام برای مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی است؛ اقداماتی که با هدف مدیریت سهمیه‌های سوخت، مسدودکردن مسیرهای سوءاستفاده و افزایش نظارت بر مصرف فرآورده‌های نفتی دنبال می‌شود.

ایوب چراغی، دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام، در حاشیه هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی که در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایلام برگزار شد اظهار کرد: حذف پروانه‌های نامتعارف سوخت یکی از موفق‌ترین برنامه‌های کارگروه در کنترل و مقابله با قاچاق سوخت بوده است.

وی با اشاره به آثار اجرای این طرح افزود: با حذف پروانه‌های نامتعارف سوخت ناوگان درون‌شهری، از قاچاق نزدیک به 9 میلیون لیتر سوخت در ماه پیشگیری شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در کنترل سهمیه‌های سوخت و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های نفتی از مسیرهای قانونی دارد.

چراغی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت بیان کرد: دستورالعمل 24 ماده‌ای مقابله با قاچاق سوخت، سال گذشته پس از تأیید رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و اجرای کامل مفاد آن باید با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام همچنین از همکاری دستگاه قضایی، بازرسی کل، نیروهای امنیتی و انتظامی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در اجرای برنامه‌های مقابله با قاچاق قدردانی کرد.

برچسب ها: قاچاق سوخت ، دستگیری
خبرهای مرتبط
کشف ۴۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان ایلام
مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام خبر داد؛
کشف ۵۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان خبر داد
کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در ایوان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
بعد فکر می کنیدمشکل حل میشه اون خونواده هایی که ازاین را معیشت خودرو تامین می کنند بعد قطع ان به چه کارهایی روی خواهند اورد اونم در مناطق مرزی ؟!؟!؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
فرماندار: مرز مهران باز است
آخرین اخبار
فرماندار: مرز مهران باز است