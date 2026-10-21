دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایلام از پیشگیری از قاچاق نزدیک به ۹ میلیون لیتر سوخت در ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حذف پروانه‌های نامتعارف سوخت ناوگان درون‌شهری، شناسایی ۱۰۲ مورد تخلف در صدور اسناد صوری و اجرای طرح پایش سوخت تراکتورهای کشاورزی، از جمله اقدامات در دستور کار استان ایلام برای مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی است؛ اقداماتی که با هدف مدیریت سهمیه‌های سوخت، مسدودکردن مسیرهای سوءاستفاده و افزایش نظارت بر مصرف فرآورده‌های نفتی دنبال می‌شود.

ایوب چراغی، دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام، در حاشیه هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی که در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایلام برگزار شد اظهار کرد: حذف پروانه‌های نامتعارف سوخت یکی از موفق‌ترین برنامه‌های کارگروه در کنترل و مقابله با قاچاق سوخت بوده است.

وی با اشاره به آثار اجرای این طرح افزود: با حذف پروانه‌های نامتعارف سوخت ناوگان درون‌شهری، از قاچاق نزدیک به 9 میلیون لیتر سوخت در ماه پیشگیری شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در کنترل سهمیه‌های سوخت و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های نفتی از مسیرهای قانونی دارد.

چراغی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت بیان کرد: دستورالعمل 24 ماده‌ای مقابله با قاچاق سوخت، سال گذشته پس از تأیید رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و اجرای کامل مفاد آن باید با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

دبیر کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام همچنین از همکاری دستگاه قضایی، بازرسی کل، نیروهای امنیتی و انتظامی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در اجرای برنامه‌های مقابله با قاچاق قدردانی کرد.