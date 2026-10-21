باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم شاکری زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام آغاز نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان ماه سال‌جاری روز چهارشنبه در نشست خبری گفت: این دوره از سرشماری با سه شیوه ثبتی - مبنا، خوداظهاری اینترنتی و میدانی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: پیش از این حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز توسط ۱۸ دستگاه اجرایی جمع آوری، استانداردسازی و رفع نقص شده که همین اطلاعات در رویکرد ثبتی- مبنا (تلفیقی) برای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن استفاده می‌شود.

سرشماری نفوس و مسکن در هرمزگان بدون مراجعه به خانه‌ها انجام می‌شود

شاکری زاده اضافه کرد: برای رفع کاستی‌های احتمالی این روش، شیوه خوداظهاری به کار گرفته می‌شود که در آن با ارسال پیامک برای برخی خانواده‌ها از آنان درخواست می‌شود با مراجعه به سامانه دولت من اطلاعات مورد نیاز را درج کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: این پیامک طی ۱۰ روز برای سرپرستان خانوار‌ها ارسال می‌شود.

به گفته شاکری زاده برای تکمیل ۲ شیوه پیشین، حدود پنج درصد جمعیت استان نیز با مراجعه حضوری و میدانی سرشماری می‌شوند که جامعه هدف این شیوه نیز با روش‌های علمی مشخص و تعیین شده است.

سرشماری نفوس و مسکن در هرمزگان بدون مراجعه به خانه‌ها انجام می‌شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: از حدود ۶۷۰ هزار خانوار هرمزگان حدود ۳۷ هزار خانوار با این شیوه سرشماری می‌شوند که شامل ۲۲ روستا از مجموع هزار و ۷۷۷ روستا و ۴۸ شهر از مجموع ۵۲ شهر می‌گردد.

وی اضافه کرد: ۲۶۸ نفر در هرمزگان برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن همکاری می‌کنند که شامل۱۰۳ مامور میدانی و ۱۶۵ نفر عوامل اجرایی است.

شاکری زاده ادامه داد: زمان نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سراسر کشور از اول آبان به مدت ۳۰ روز است، اما در هرمزگان به دلیل شرایط جنگی این طرح باید طی ۲۰ روز به پایان برسد.