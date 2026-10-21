دادستان کرمان از کشف ۳۳۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری و دستگیری ۷۷ عامل تیراندازی در استان کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، از کشف ۳۳۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری، ۵۲۸ فشنگ جنگی و شکاری و دستگیری ۷۷ نفر از عاملان تیراندازی در جریان اجرای طرح چهارروزه جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در استان خبر داد.

بخشی با اشاره به اجرای طرح چهارروزه جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در استان اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۳۳۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری و ۵۲۸ فشنگ جنگی و شکاری کشف و ضبط شده و ۷۷ نفر از عاملان تیراندازی نیز دستگیر شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی و مقابله مؤثر با رفتار‌های مجرمانه مخل نظم و آسایش شهروندان افزود: نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح و مهمات و استفاده از آنها در ارتکاب جرایم، به‌ویژه تیراندازی‌های غیرقانونی، می‌تواند امنیت جانی و روانی شهروندان را به مخاطره انداخته و زمینه‌ساز وقوع جرایم خشن و برهم خوردن نظم عمومی شود لذا مقابله با این پدیده و شناسایی و برخورد قانونی با مرتکبان آن از اولویت‌های دستگاه قضایی در حوزه تأمین امنیت پایدار است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: اجرای طرح‌های هدفمند برای جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، شناسایی دارندگان غیرمجاز سلاح و برخورد با عاملان تیراندازی، در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم خشن و صیانت از حقوق عمومی دنبال می‌شود.

بخشی با تأکید بر برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه‌ای که امنیت شهروندان را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و پرونده افراد دستگیرشده نیز مطابق ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

برچسب ها: قاچاق سلاح ، دستگیری
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