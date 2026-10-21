باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جوانی در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم با اشاره به تحولات ماه‌های گذشته، اظهار داشت: «با گذشت هفت‌وهشت ماه از جنگ مشخص شده که آمریکایی‌ها وارد جنگی شدند که از طرف مقابل خودشان اساساً شناختی نداشتند، چون ترامپ جنگ را در حالی آغاز کرد که تصور می‌کرد دو سه روزه بر ایران غلبه خواهد کرد، نیروهای مسلح ما را شکست می‌دهد، ایران را تجزیه می‌کند و آن سلطه خودش را بر ایران برمی‌گرداند. امروز آمریکا در منطقه آسیب‌های جدی دیده و نشان می‌دهد که محاسبات آن‌ها غلط بوده است.»

اشتباه راهبردی واشنگتن؛ از تصور فروپاشی ایران تا غافل شدن از اتحاد ملت

وی با اشاره به مهم‌ترین اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها در برآورد رفتار مردم ایران، خاطرنشان کرد: «شاید مهم‌ترین اشتباه آن‌ها در برآورد محاسباتی رفتار مردم ایران بود که تصور می‌کردند با توجه به تصویرسازی‌های نادرست از ملت ما، وقتی جنگ را علیه ملت ما آغاز می‌کنند، مردم ما در کنار متجاوز قرار می‌گیرند، در حالی که در جنگ، ملت ما متحد و منسجم و یکپارچه در کنار ساختارها و نهادها و نظام سیاسی قرار گرفت و در مقابل دشمن ایستاد.»

برآورد نادرست آمریکا از نیروهای مسلح و اراده ملت ایران

معاون سیاسی سپاه با اشاره به دیگر اشتباهات محاسباتی دشمن افزود: «شاید مهم‌ترین اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها این بود که برآورد درستی از نیروهای مسلح ما نداشتند، برآورد درستی از قدرت تهاجمی ما نداشتند، تصور می‌کردند که جمهوری اسلامی نیروهای مسلحش ناتوان هستند و از اراده ملی برآورد درستی نداشتند، و مهم‌تر اینکه غافل از این بودند که دست قدرت خدا بالا سر ملت ایران است و ملتی که در مقابل شیاطین و زورگویان و قلدران عالم جهاد فی سبیل الله می‌کند، خداوند این ملت را یاری می‌کند.»

آمادگی کامل نیروهای مسلح؛ پاسخ‌های کوبنده در انتظار هر تجاوز

وی در ادامه گفت: «ما به هر حال احتمال اینکه آن‌ها مجدداً دچار خطای محاسباتی شوند را می‌دهیم؛ بر همین اساس هم نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل هستند که دشمن اگر خطایی را مرتکب شد، پاسخ‌های کوبنده و پشیمان‌کننده به متجاوزین بدهد. این تجربه ما طی چند دوره نبرد هم نشان می‌دهد که ایران در هر مرحله‌ای نسبت به قبل پاسخ‌هایش کوبنده‌تر و شدیدتر خواهد بود.»

تردید اشغالگران صهیونیست و آمریکایی برای شروع مجدد جنگ

سردار جوانی تصریح کرد: «اما امروز آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به شدت در تردید به سر می‌برند، چون اطمینان ندارند از اینکه اقدام نظامی آن‌ها بتواند شرایط را به نفع آن‌ها تغییر بدهد. دنیا دارد قضاوت می‌کند که آمریکایی‌ها شکست خوردند و صهیونیست‌ها شکست خوردند. امروز این شرایطی که در آمریکا و در اروپا به وجود آمده بیانگر ناکامی آن‌ها در جنگ است و لذا در یک محیط عدم اطمینان قرار دارند برای اینکه آیا جنگی را مجدداً به راه بیندازند یا نه، چون اطمینان نسبت به نتیجه این جنگ اساساً ندارند».

خوداتکایی دفاعی ایران؛ تولید بومی موشک‌ها و پهپادها برای جنگ طولانی

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: «اما نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل به سر می‌برند. جمهوری اسلامی ایران از حیث تولید تجهیزات، جنگ‌افزارها، موشک‌ها و هر آنچه لازم است برای دفاع و مقابله با تجاوز، از وضعیت خیلی خوبی برخوردار است و تجربه هم این را نشان می‌دهد. ما در موقعیتی هستیم که به لحاظ تجهیزات و فناوری، دانش‌ها بومی شده در داخل کشور است و یک جغرافیای وسیع را داریم و تجربه‌ای را هم از گذشته داشتیم که در برابر دشمن بایستی یک نوع خوداتکایی داشته باشیم. جمهوری اسلامی در آن ابزار دفاعی و تجهیزات، موشک‌ها، پهپادها وابستگی به خارج از کشور ندارد؛ در داخل کشور همه این‌ها تولید می‌شود و برای یک جنگ طولانی در هر سطح و اندازه‌ای وضعیت مناسب و کافی است و دشمنان ما هم این را می‌دانند، چون اگر ما در چنین وضعیتی نبودیم آن‌ها به جنگ ادامه می‌دادند.»

دفاع مردم‌پایه؛ حمایت ملت از نیروهای مسلح در برابر دشمن

معاون سیاسی سپاه با اشاره به حمایت ملت از نیروهای مسلح گفت: «بدون تردید ملت ما چون در میدان قرار دارد، متحد و منسجم است، از نیروهای مسلح حمایت می‌کند و دفاع در کشور ما یک دفاع مردم‌پایه است. ما در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله که رژیم بعث عراق به ما حمله کرد، در آن مقطع هم ارتش بعث عراق از حمایت‌های قدرت‌های خارجی برخوردار بود، بسیاری از کشورها از رژیم بعث عراق حمایت می‌کردند، ما در یک شرایط سختی به سر می‌بردیم، ما را تحریم کرده بودند، محدودیت‌ها و هر آنچه را که دشمن ما لازم داشت به او می‌دادند، ولی ما در محدودیت به سر می‌بردیم، حتی سیم خاردار را هم برای ما منع کرده بودند، اما هشت سال ملت ما دفاع کرد و یک وجب از خاک ایران جدا نشد.»

تجربه دفاع مقدس و برتری امروز؛ مقاومت ملی بالا در برابر محاصره‌ها

وی افزود: «امروز ما در شرایطی هستیم که به مراتب وضعیت‌مان بهتر از دوران هشت‌ساله دفاع مقدس است؛ فناوری‌ها بومی شده، دانش بومی شده، قدرت تولید تجهیزات و امکانات و یک ملتی که می‌دانند در برابر دشمن باید ایستادگی و مقاومت کند، مقاومت ملی بالا است. جغرافیای ما و سرزمین ما به لحاظ گسترش و گستردگی و همسایه‌های ما به گونه‌ای است که تماماً این امکان را به جمهوری اسلامی می‌دهد که از هر مانعی عبور کند و نیازمندی‌هایش را برطرف کند.»

سردار جوانی با رد تصورات دشمن درباره محاصره ایران تصریح کرد: «آنچه دشمنان ما در تصورشان است که می‌توانند محاصره دریایی کنند، محاصره هوایی کنند، محاصره زمینی کنند تا جمهوری اسلامی را در یک شرایط سخت اقتصادی قرار دهند و ناتوان کنند، این‌ها تصوراتی است که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. تهران مقاوم و محکم ایستاده و قطعاً ملت ایران از این جنگ پیروزمندانه خارج خواهد شد.»

آمریکایی‌ها در نبردهای گذشته به اهداف خود نرسیدند

وی با اشاره به تجربه نبردهای گذشته گفت: «ما در یک جنگ ۱۲ روزه، در یک جنگ ۴۰ روزه، در نبرد هرمز ۱۷ روزه با آمریکایی‌ها رویارویی را داشتیم؛ آن‌ها در آن مقاطع به آنچه می‌خواستند، با توجه به اینکه تمام توان خودشان را وارد میدان کردند، نرسیدند. آنچه که الان بحث استفاده از مادر بمب‌ها مطرح می‌شود و اینکه ما فلان جا را با بمب‌های سنگین مورد هدف قرار می‌دهیم، قطعاً اولاً به هدف نمی‌توانند برسند و ثانیاً پاسخ‌های ما به گونه‌ای خواهد بود که آن‌ها بعد از این اقدامشان قطعاً پشیمان خواهند شد.»

پاسخ متناسب و شدیدتر ایران در هر سطح از اقدام دشمن

معاون سیاسی سپاه با تأکید بر تناسب پاسخ ایران با اقدام دشمن خاطرنشان کرد: «ما پاسخ به تهدیدات دشمن و اقدامات نظامی دشمن را متناسب با آن کاری که آن‌ها انجام می‌دهند، یعنی در هر سطحی و هر نوع اقدامی را انجام بدهند، نیروهای مسلح ما با قدرت بیشتر از قبل، به دلیل توانمندی‌هایی که به دست آمده، تجاربی که ما داریم و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته‌تر، پاسخ خواهند داد. اساساً ما در جنگ ۴۰ روزه هم از همه دارایی‌هایمان استفاده نکردیم؛ ما برخی از سلاح‌هایمان را به اقتضای شرایط استفاده می‌کنیم و جمهوری اسلامی در زرادخانه خودش، در انبارهای موشکی و تجهیزاتی که در اختیار دارد، چه در هوافضای سپاه و چه در نیروی دریایی، به گونه‌ای است که خود دشمنان ما هم می‌دانند. امروزه در خود آمریکا برخی از کارشناسان معتقد هستند که جمهوری اسلامی برگه‌هایی را دارد که هنوز رو نکرده، در حالی که آمریکایی‌ها و ترامپ تمام برگه‌های خود را رو کردند.»

اعتراف کارشناسان آمریکایی به توانمندی جمهوری اسلامی

وی افزود: «نکته مهم این است که آن‌ها هر اقدامی را که انجام بدهند با این تصور که شرایط جنگ را به نفع خودشان تغییر خواهند داد، این امکان ندارد، چون با یک ملت توانمند و با اراده‌های قوی مواجه هستند. آن‌ها تصور نمی‌کردند با سد مستحکم ملت ایران برخورد کنند. من در اولین سؤال هم پاسخ دادم که عمده مشکل آمریکایی‌ها در غلبه بر ایران، ملت منسجم، محکم و در میدان هستند و لذا استفاده از مادر بمب‌ها یا هر نوع سلاح جنگ‌افزاری که آن‌ها در تصورشان باشد که روزی علیه ملت ما استفاده کنند تا شرایط را تغییر دهند، قطعاً به این نتیجه نخواهند رسید.»

سیاست ایران در قبال کشورهای منطقه؛ امنیت دسته‌جمعی بدون حضور بیگانگان

سردار جوانی در پاسخ به سؤالی درباره سیاست ایران در قبال کشورهای منطقه و تنگه هرمز گفت: «جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و ملت‌های منطقه هیچ‌گونه مشکلی ندارد. مشکل این است که برخی از این دولت‌ها به دلایلی خاک خودشان را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادند و این هم به ضرر خود ملت‌ها، هم به ضرر دولت‌ها و هم به هر حال اخلال در امنیت منطقه دارد. این اتفاقاتی که افتاد دلیلش روشن بود؛ وقتی که آمریکایی‌ها از پایگاه‌های نظامی در بحرین، امارات، قطر، اردن و عربستان سعودی استفاده می‌کنند، جمهوری اسلامی از قبل هم اعلام کرده که هر کشوری که خاک و سرزمین خودش را در اختیار قرار بدهد، آن پایگاه را هدف قرار می‌دهد. ما مشکلی با آن کشور یا آن دولت یا آن ملت نداریم.»

دوران حضور آمریکا در غرب آسیا پایان یافته است

وی با اشاره به سیاست دیرینه ایران در قبال حضور آمریکا در منطقه خاطرنشان کرد: «سیاست جمهوری اسلامی از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این بود که اگر این دولت‌ها آمریکا را از منطقه خارج بکنند، ما در کنار همدیگر می‌توانیم یک امنیت دسته‌جمعی را در راستای منافع همه ملت‌ها و کشورها تأمین بکنیم. الان هم همین‌طور است. بهتر است که آمریکایی‌ها به این نکته توجه داشته باشند که دوران حضورشان در منطقه غرب آسیا و به ویژه خلیج فارس و این کشورها پایان پیدا کرده؛ هرچه زودتر از منطقه خارج بشوند به نفع آن‌ها خواهد بود. زور زدن اضافی فقط هزینه‌های آن‌ها را بالا می‌برد و نمی‌توانند بمانند.»

معاون سیاسی سپاه با اشاره به انتقادات گذشته ترامپ از جنگ‌های آمریکا گفت: «ترامپ خوب است که به حرف‌های خودش توجه بکند که زمانی که در دوره قبل از او به افغانستان و عراق حمله شد، ایشان منتقد بود که در این جنگ‌ها هزینه‌هایی را آمریکا کرد که می‌توان با این هزینه‌ها دو بار مدارس آمریکا را بازسازی و نوسازی کرد؛ خودش هم همان اشتباهی را که بوش پسر مرتکب شد، آمد مرتکب شد. ما الان توصیه‌مان به آمریکایی‌ها این است که شما باید متوجه این معنا باشید که دوران حضور شما در منطقه غرب آسیا پایان پیدا کرده و هر تلاشی بکنید فقط هزینه‌های خودتان را افزایش می‌دهید. کشورهای منطقه هم باید به این مطلب توجه داشته باشند که آمریکا دیگر نمی‌تواند خودش را حفظ بکند؛ شما چگونه می‌خواهید به او اعتماد بکنید و تکیه بکنید؟ و ما به هیچ عنوان تهدیدی برای کشورهای منطقه نیستیم؛ ما می‌توانیم با همه کشورهای منطقه در یک تعامل، امنیت دسته‌جمعی را برقرار بکنیم.»

تنگه هرمز در تسلط ایران؛ ترتیبات امنیتی با مشارکت عمان

وی درباره اهمیت تنگه هرمز تصریح کرد: «هرمز یک تنگه بسیار مهم راهبردی و یک آبراه جهانی است و همه دنیا می‌داند امروز با بسته شدن تنگه، بحران انرژی، تورم و گرانی در آمریکا و اروپا مشخص است و نمی‌توان انکار کرد و این تنگه امروز در تسلط جمهوری اسلامی ایران است. بدون تردید جمهوری اسلامی برای تردد کشتی‌ها، وارد شدن و خارج شدن به خلیج فارس، تنها با کشور عمان است که یک تعامل و همکاری را دارد؛ به هر حال تفاهمی هم صورت گرفته و این نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی نگاهش این است که تنگه هرمز فقط با مشارکت کشور همسایه مقابل ما، عمان، می‌تواند ترتیبات امنیتی‌اش برقرار بشود و کشورهای دیگری که خارج از منطقه باشند حق دخالت را ندارند. البته برای خلیج فارس و دریای عمان ما با تمام کشورهای همسایه می‌توانیم وارد نوعی تفاهم و توافق بشویم برای ترتیبات امنیت دسته‌جمعی، اما در بحث تنگه هرمز مشخصاً دو طرف تنگه هرمز جمهوری اسلامی قرار دارد و دولت عمان، و جمهوری اسلامی این را اعلام کرده و آمادگی را هم دارد و قطعاً روزی در آینده ترتیبات امنیتی ما با تفاهم با عمان برقرار خواهد بود.»

شروط ایران برای پایان جنگ؛ وحدت ساحات و خطوط قرمز مقاومت

سردار جوانی درباره شروط ایران برای پایان جنگ و مسئله وحدت ساحات گفت: «اتفاق خوب در شروطی که ایران اعلام کرده برای پایان جنگ، بحث وحدت ساحات را مطرح کرده است. کشورهای در مقاومت، گروه‌های مقاومت از جمله مجموعه‌هایی هستند که در هر نوع توافق پایان جنگ باید مورد توجه قرار بگیرند و دشمنان ما هم باید به این معنا توجه داشته باشند که به هیچ عنوان نمی‌توانند در یک توافق نهایی برای پایان جنگ، مقاومت را استثنا بکنند. جمهوری اسلامی و مقاومت پیروز این جنگ است. به هر حال دشمن تصور می‌کرد می‌تواند بر ایران غلبه بکند، شکست خورده و کشوری پیروز است که شروط خودش را اعمال خواهد کرد. آمریکایی‌ها باید بپذیرند آن کسی که در این نبرد اراده خودش را تحمیل خواهد کرد طرف پیروز است و امروز خود آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و صاحب‌نظران در دنیا بر این نکته اعتراف دارند و اذعان دارند که پیروز این جنگ جمهوری اسلامی ایران است.»

رژیم صهیونیستی؛ نیروی نیابتی غرب و غده سرطانی منطقه

وی افزود: «جمهوری اسلامی مقاومت را خطوط قرمز خودش اعلام کرده، چه در یمن، چه در غزه، چه در لبنان، که این‌ها باید در واقع مورد توجه باشند و نمی‌تواند جنگ در یک بخشی پایان پیدا بکند و در بخش دیگری ادامه داشته باشد. آمریکایی ها اگر خواهان پایان جنگ هستند، باید این سگ دست‌آموز خودشان، نیروی نیابتی خودشان را مهار بکنند و تحت فشار قرار بدهند. به هر حال ما معتقد هستیم که رژیم صهیونیستی یک نیروی نیابتی در منطقه است؛ به هر حال غربی‌ها در این منطقه این رژیم را جعل و ایجاد کردند، یک غده سرطانی است و آن‌ها نمی‌توانند بگویند ما نمی‌توانیم بر روی رژیم صهیونیستی اراده بکنیم. به طور قطع اگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بخواهند می‌توانند رژیم صهیونیستی را وادار بکنند به توقف در لبنان و این روزی اتفاق خواهد افتاد. پایان این جنگ روزی رقم خواهد خورد و این پایان جنگ مختصاتی را خواهد داشت، از جمله اینکه بعد از رسیدن به این نقطه باید جنگ در کل محور مقاومت متوقف بشود.»

خلیج فارس پاک از نیروهای بیگانه؛ تأکید بر پیام رهبر انقلاب

معاون سیاسی سپاه در پایان با تأکید بر شکست آمریکا در محاسبات خود خاطرنشان کرد: «آمریکایی‌ها تصور اینکه مجدداً بخواهند به ایران حمله‌ای را داشته باشند، این را باید با آن خداحافظی بکنند، چون تصور می‌کردند می‌توانند در یک اقدام برق‌آسا غلبه بکنند بر ملت ایران که شکست خوردند و ضربه خوردند. آن‌ها باید متوجه این معنا باشند که دوران حضورشان در منطقه پایان پیدا کرده است. از مختصات این است که خلیج فارس برای همیشه باید پاک و خالی باشد از نیروهای بیگانه و اجنبی. وقتی که بحث کنترل تنگه هرمز و در واقع ترتیبات ایرانی مطرح می‌شود، در بحث تنگه هرمز و ترددها و رفت‌وآمدها، چه در بحث خلیج فارس، ما دیگر به هیچ عنوان شاهد وضعیت سابق نخواهیم بود که آمریکایی‌ها بخواهند در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، بحرین، امارات و قطر حضور داشته باشند و شناورها و ناوهای آن‌ها حضور داشته باشد. بایستی که حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته شود، بایستی که دارایی‌های ما آزاد شود، بایستی که رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. به هر حال جمهوری اسلامی پیروز این میدان است و این قدرت و این امکان را دارد که شروط خودش را تحمیل بکند و آمریکایی‌ها هم بایستی که به این شروط ملت ایران و در واقع برآورده شدن حقوق ملت ایران تن بدهند. آمریکایی‌ها نمی‌توانند جنگی را به راه انداخته باشند، خسارت‌هایی را وارد کرده باشند و باز مجدداً به وضع سابق برگردند.»

جمهوری اسلامی پیروز میدان؛ تحمیل شروط و به رسمیت شناختن حقوق ملت ایران

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس گفت: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که در دهم اردیبهشت ماه به مناسبت روز ملی خلیج فارس صادر کردند، یک نکته مهمی را اشاره کردند و آن اینکه خلیج فارس یک موهبت الهی است و شکر عملی این نعمت الهی و موهبت الهی به این است که ترتیبات ایرانی در این منطقه حاکم شود و بیگانگان دیگر در این منطقه جایی نخواهند داشت. شاید یکی از مهم‌ترین مختصات دوره پس از جنگ، دیگر حضور نداشتن بیگانگان در خلیج فارس و کشورهای پیرامون خلیج فارس باشد.»