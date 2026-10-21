نماینده مجلس گفت: تخصیص ارز به بخش‌های مولد اقتصادی زمینه ساز بهبود و رونق اشتغال در کشور می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بازار ارز در ماه‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. نوسانات شدید و افزایش روزافزون قیمت‌ها، زندگی مردم را با دشواری‌های جدی مواجه کرده و فشار معیشتی سنگینی را بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند بخشی از این وضعیت ناشی از جنگ اقتصادی تحمیلی است، اما بخش دیگری نیز به سیاست‌های اتخاذشده در مدیریت بازار بازمی‌گردد.

 بر اساس قانون، کنترل نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد اختیارات گسترده‌ای در این حوزه دارد. 

یکی از محورهای اصلی این انتقادات، نحوه تخصیص منابع محدود ارزی است. در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و تأمین کالاهای اساسی و دارو با دشواری انجام می‌شود، اختصاص این منابع به واردات کالاهای غیرضروری و لوکس، توجیه منطقی ندارد. 

این رویه نه تنها به تولید داخلی ضربه می‌زند و باعث بیکاری می‌شود، بلکه منابع حیاتی کشور را نیز هدر می‌دهد. در چنین وضعیتی، ضرورت اتخاذ سیاست‌های صحیح و هدایت ارز به سمت بخش‌های مولد و نیازهای اساسی بیش از پیش احساس می‌شود.

در همین راستا حاجی دلیگانی با اشاره به این موضوع که وضعیت ارز در کشور مناسب نیست و نیازمند اعمال سیاست‌های صحیح به منظور کنترل نرخ ارز هستیم، تصریح کرد: کسانی که متولی کنترل نرخ ارز در کشور هستند، مانند رئیس بانک مرکزی و همکارانش باید به این موضوع ایمان بیاورند که ما درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و جنگ ارزی هستیم. دشمن تمام توان خود را به کار گرفته است تا در حوزه ارز و اقتصاد به کشور ضربه بزند؛ بر همین اساس، اعمال سیاست‌های صحیح ضرورت دارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی بر این باورند که بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یک امر طبیعی است، در صورتی که این‌طور نیست و این امر اتفاقاً ساختگی و هدایت‌شده است. همان‌طور که آمریکایی‌ها جنگ نظامی علیه ایران اسلامی به راه انداختند، در حوزه ارزی و اقتصادی نیز چنین عملیاتی را در پیش گرفته‌اند تا با کاهش حداکثری ارزش پول ملی، به زعم خودشان به فلج کردن اقتصاد ایران بپردازند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه گفته شد، بانک مرکزی باید به اعمال سیاست‌های صحیح در راستای کنترل ارز مبادرت کند زیرا تمامی ابزارها در این حوزه را در اختیار دارد. اعمال سیاست‌های غلط ارزی در ماه‌های اخیر که به خالی شدن خزانه کشور از ارز و کاهش ارزش پول ملی منجر شده، بر اثر این موضوع رخ داده است که هنوز مسئولان این حوزه شامل رئیس بانک مرکزی و همکارانش متوجه این موضوع نشده‌اند که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و باید منابع ارزی محدود کشور در حوزه‌های درستی به کار بیفتد.

حاجی دلیگانی گفت: ارزپاشی در کشور و اختصاص ارز برای واردات کالاهای لوکس و غیرضرور در شرایط فعلی نشان می‌دهد که اهمیت موضوع سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی درک نشده است.

وی ادامه داد: واردات کالاهای غیرضرور به جهات مختلف برای کشور ضرر دارد. این اقدام باعث می‌شود کالاهای داخلی به فروش نرسند و شاهد بیکاری افراد باشیم و به تولید داخلی ضربه بخورد. موضوع دیگر این است که در شرایط فعلی با کمبود ارز مواجه هستیم و اختصاص ارز برای واردات کالاهای غیرضرور منطقی نیست. بانک مرکزی باید سیاست‌هایش را به سمتی ببرد که ارز موجود برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و کالاهای حیاتی مانند دارو اختصاص داده شود.

برچسب ها: رشد اقتصادی ، تولید
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