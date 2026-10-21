باشگاه خبرنگاران جوان - داود قربانیان، مدیرعامل شرکت شهروند، با تشریح جزئیات طرح «شیش‌ماه سودش نصف ما، نصف شما» اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشار‌های معیشتی، شهروند در راستای سیاست‌های مدیریت شهری، تصمیم گرفته است با کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی کالا‌های عرضه‌شده، سهم بیشتری از منافع فروش را به مشتریان اختصاص دهد و در عین حال، پایداری فعالیت و استمرار خدمات‌رسانی این مجموعه را حفظ کند.

وی با اشاره به مالکیت صددرصدی شهرداری تهران بر شرکت افزود: این طرح با تدبیر شهردار تهران و در چارچوب سیاست‌های مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تهران، با هدف تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیاز و عرضه محصولات با قیمت مناسب‌تر اجرا شده است. در این چارچوب، بخشی از سود بازرگانی که پیش از این در محاسبات فروش شرکت لحاظ می‌شد، کاهش یافته و بخش باقی‌مانده برای تأمین هزینه‌های جاری، نگهداشت فروشگاه‌ها، خدمات زیربنایی و حقوق کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قربانیان با تأکید بر گستره اجرای این طرح تصریح کرد: این اقدام محدود به اقلام خاصی نیست و تمامی کالا‌های غذایی و غیرغذایی، از جمله لوازم خانه و پوشاک را در بر می‌گیرد. همچنین کالا‌های مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی نیز از این کاهش سود بازرگانی بهره‌مند هستند و مشتریان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های شهروند، قیمت کالا‌ها را بررسی و خرید خود را انجام دهند.

وی در پایان اظهار داشت: بر اساس ابلاغ شهردار تهران، اجرای این طرح تا پایان فروردین ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است.