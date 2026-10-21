باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- هواوی تبلیغات برای دستگاه جدید خود، یعنی «میت ایکس ۸» (Mate X۸) را آغاز کرده است؛ گوشی هوشمندی که به گونه‌ای طراحی شده تا به عنوان یکی از استثنایی‌ترین محصولات در بازار گوشی‌های تاشو خودنمایی کند.

بر اساس اطلاعات فاش‌شده، بدنه این گوشی از آلومینیوم و پلیمر بسیار بادوام ساخته شده و دارای استاندارد IP۵۸/IP۵۹ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است.

نمایشگر اصلی و انعطاف‌پذیر آن، یک پنل ۸.۱۵ اینچی از نوع LTPO OLED تاشو است که از وضوح ۲۲۱۰ در ۲۴۱۶ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و فناوری HDR Vivid بهره می‌برد. نمایشگر بیرونی نیز ۶.۴۹ اینچ اندازه دارد و دارای وضوح ۱۰۸۰ در ۲۴۴۴ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت است.

این دستگاه با سیستم عامل HarmonyOS ۷.۰ اجرا می‌شود و قدرت خود را از پردازنده Kirin ۹۰۵۰ Pro می‌گیرد. این گوشی در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ظرفیت‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه خواهد شد.

سیستم دوربین اصلی شامل سه لنز (۵۰، ۵۰ و ۴۰ مگاپیکسلی) است که قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را دارند؛ دوربین سلفی نیز به یک حسگر ۸ مگاپیکسلی مجهز شده است. هواوی همچنین این دستگاه را به بلندگو‌های باکیفیت، درگاه دو سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۳.۱، تراشه NFC، فرستنده مادون قرمز (IR) برای کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی، حسگر اثر انگشت و یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده است. این باتری از شارژ سیمی سریع ۶۶ واتی و شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena