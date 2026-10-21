باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان حوزه امنیت غذایی در سال زراعی گذشته، اظهار کرد: طی خرداد تا مردادماه گذشته، با گرفتن دستورات قضایی، بالغ بر ۷۵۰ هکتار مزارع گندم، جو، یونجه و ذرت آبیاری‌شده با آب‌های نامتعارف (فاضلاب خام و پساب مخلوط با فاضلاب)، به‌طور کامل امحاء شد.

او با تاکید بر اینکه این نظارت‌ها در سال زراعی جدید نیز استمرار دارد، تصریح کرد: با تشکیل «گشت همپوشان سلامت» با محوریت دادستانی و با همکاری دستگاه‌های متولی، پایش مستمر مناطق هدف به صورت جدی اجرا می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز اضافه کرد: در جریان عملیات‌های امسال، یک دستگاه کمباین متخلف و در حدود ۴۰ تن گندم آلوده انبار شده در روستای ماه فیروزان نیز توقیف شد.

میرزایی به اقدامات پیشگیرانه پارسال اشاره کرد و افزود: علاوه بر انجام ده‌ها بازدید میدانی، مواردی، چون قطع تخصیص نهاده‌ها و سوخت ماشین‌آلات متخلفان، ترویج و توسعه کشت‌های جایگزین نیز انجام گرفت.

او بیان کرد: توسعه کشت‌های جایگزین، شامل کشت گلرنگ (بیش از ۱۳۵ هکتار) و کتان دیم (۶۰ هکتار) به‌عنوان محصولات جایگزین و همچنین ترویج زراعت چوب است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به چالش‌های موجود گفت: سود مالی بالا و کافی نبودن بازدارندگی برخورد‌های پیشین، انگیزه سودجویان را برای تکرار تخلفات افزایش داده است.

او در آستانه سال زراعی جدید (۱۴۰۶-۱۴۰۵) به متخلفان هشدار داد: در این سال زراعی نیز با همکاری دستگاه قضا، هیچ‌گونه تساهلی در کار نخواهد بود و با هرگونه کشت با آب‌های نامتعارف به شدت برخورد می‌شود.

میرزایی، راهکار‌های اساسی این معضل را برشمرد و تأکید کرد: توسعه تصفیه‌خانه‌ها و به‌ویژه هدایت پساب تصفیه خانه شماره یک شیراز و فاضلاب‌های خام جاری در کانال‌های سرپوشیده، می‌تواند از آبیاری حداقل هزار هکتار اراضی با آب‌های نامتعارف در جنوب شرق شیراز جلوگیری کند.

او افزود: همچنین اعمال ممنوعیت کشت در اراضی زیردست کانال‌ها و توقیف بلندمدت ادوات متخلفان، گامی ضروری در صیانت از سلامت شهروندان به شمار می‌آید که نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی از سوی مراجع ذی صلاح است.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز