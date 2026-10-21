وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال تهران در فصل جدید نقش زیادی در موفقیت این تیم داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یاسر آسانی در ماه‌های اخیر به یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم فوتبال استقلال تبدیل شده و عملکرد او در بخش هجومی آبی‌پوشان، توجه‌ها را به میزان وابستگی این تیم به توانایی‌های فردی بازیکنان کلیدی جلب کرده است.

بازیکن آلبانیایی استقلال با قابلیت بازی در کناره‌های زمین، قدرت حمل توپ و توانایی ایجاد موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش می‌تواند در جریان مسابقات نقش مهمی ایفا کند. حضور چنین بازیکنی در ترکیب استقلال، دست کادر فنی را برای طراحی حملات و استفاده از فضا‌های ایجادشده در خط دفاع حریف بازتر می‌کند.

با این حال، یکی از موضوعات قابل بررسی درباره استقلال، میزان تأثیر غیبت احتمالی آسانی بر عملکرد هجومی تیم است. در فوتبال، وابستگی بیش از اندازه به یک بازیکن می‌تواند در شرایط مصدومیت، محرومیت یا افت آمادگی او به یک چالش تبدیل شود؛ به همین دلیل، داشتن گزینه‌های جایگزین و تنوع در شیوه حمله برای تیمی که در چند جبهه رقابت می‌کند، اهمیت زیادی دارد.

سهراب بختیاری‌زاده برای حفظ قدرت هجومی استقلال باید علاوه بر استفاده از توانایی‌های آسانی، زمینه نقش‌آفرینی بیشتر سایر بازیکنان خط حمله و هافبک‌های هجومی را نیز فراهم کند. تقسیم مسئولیت در گل‌زنی و موقعیت‌سازی می‌تواند استقلال را از وابستگی به عملکرد یک بازیکن دور کند.

در نهایت، ارزیابی دقیق میزان وابستگی استقلال به آسانی نیازمند بررسی آمار گل‌ها، پاس‌های گل، موقعیت‌های خلق‌شده و عملکرد تیم در مسابقاتی است که این بازیکن در ترکیب حضور نداشته یا از زمین خارج شده است؛ آماری که می‌تواند تصویر روشن‌تری از جایگاه این بازیکن در ساختار هجومی آبی‌پوشان ارائه دهد.