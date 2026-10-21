باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - فشردگی مسابقات لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی، یکی از چالش‌های مهم تیم فوتبال استقلال در ادامه فصل خواهد بود؛ شرایطی که اهمیت برخورداری از نیمکتی قدرتمند و بازیکنانی با توانایی ایجاد تغییر در روند مسابقه را برای کادر فنی این تیم دوچندان می‌کند.

استقلال در ادامه رقابت‌های فصل باید علاوه بر مدیریت فشار مسابقات، برای غیبت احتمالی بازیکنان به دلیل مصدومیت و محرومیت نیز برنامه داشته باشد. در چنین شرایطی، کیفیت بازیکنان ذخیره و میزان آمادگی آنها می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات فنی تیم ایفا کند.

یکی از معیار‌های ارزیابی نیمکت هر تیم، توانایی بازیکنان جایگزین برای حفظ کیفیت بازی پس از تعویض‌هاست. اگر بازیکنان ذخیره بتوانند در پست‌های مختلف وظایف تاکتیکی خود را به‌خوبی انجام دهند، سرمربی با آزادی عمل بیشتری می‌تواند ترکیب تیم را تغییر دهد و متناسب با شرایط مسابقه تصمیم بگیرد.

برای سهراب بختیاری‌زاده نیز مدیریت دقایق بازی بازیکنان و استفاده مناسب از ظرفیت نیمکت اهمیت زیادی دارد. استقلال برای حضور موفق در ادامه فصل به ترکیبی نیاز دارد که در صورت غیبت مهره‌های اصلی، همچنان توانایی رقابت با حریفان را داشته باشد.

البته ارزیابی دقیق وضعیت نیمکت استقلال تنها با بررسی نام بازیکنان ذخیره امکان‌پذیر نیست. میزان دقایق بازی، عملکرد بازیکنان پس از ورود به زمین، تأثیر تعویض‌ها بر نتیجه مسابقات و کیفیت جایگزین‌ها در پست‌های مختلف، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند نقاط قوت و ضعف این بخش از تیم را مشخص کنند.

با نزدیک شدن به نیم‌فصل، مشخص شدن نیاز‌های فنی استقلال می‌تواند در تصمیم‌های احتمالی باشگاه برای تقویت ترکیب نیز مؤثر باشد. اگر کادر فنی در برخی پست‌ها با کمبود گزینه‌های آماده مواجه باشد، پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی فرصتی برای بررسی راهکار‌های موجود خواهد بود؛ هرچند هرگونه تصمیم درباره جذب بازیکن به شرایط باشگاه و محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی آن بستگی دارد.