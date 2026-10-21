مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش در فاصله حدود ۳۰ مایل دریایی جنوب‌شرقی منطقه الفاو عراق هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد یک نفتکش در فاصله حدود ۳۰ مایل دریایی جنوب‌شرقی منطقه الفاو عراق، در شمال خلیج فارس و نزدیک تأسیسات اصلی صادرات نفت این کشور، هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است.

بر اساس اعلام ناخدای کشتی، این حادثه روز سه‌شنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گرینویچ رخ داده است. تمام خدمه در سلامت هستند و هیچ خسارتی به نفتکش یا پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده است.

این مرکز در اطلاعیه خود از کشتی‌ها خواست با احتیاط از منطقه عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را تا زمان ادامه تحقیقات مقام‌های مسئول گزارش دهند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عراق ، حمله به نفتکش
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