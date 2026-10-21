هزینه فشار خارجی را با عقلانیت و عملگرایی خنثی نماییم

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز چهارشنبه 29 مهر ماه در سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات که با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری برگزار شد، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و تمامی شهدای جنگ تحمیلی اخیر و آرزوی سلامتی برای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، گفت: همه صادرکنندگان و فعالین اقتصادی کشورمان حتی در وضعیت سخت اقتصادی و شرایط جنگی کشور نیز در برابر نیت‌های شوم دشمنان ایستادگی کرده و همراهی صادقانه خود با سیاست‌های دولت محترم را نشان داده و اجازه توقف روند صادرات را ندادند.

حسن‌زاده با بیان اینکه صیانت از جریان صادرات در شرایط خطیر جنگ رمضان، را ضرورتی راهبردی برای حفظ اشتغال، ارزآوری و صیانت از اعتبار اقتصادی ایران دانست و افزود: در این میان، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و تمامی دستگاه‌ها، با پیگیری‌های مستمر موانع صادرات و پشتیبانی از مسیرهای تجاری، در استمرار حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی، نقشی قابل تقدیر ایفا نمودند.

رئیس اتاق ایران در تحلیل شرایط فعلی کشور، بیان داشت: اکنون که همچنان در شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به سر می‌بریم و با وضعیتی آکنده از نااطمینانی، فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تهدید مسیرهای حمل‌ونقل مواجه هستیم، تجارت خارجی کشور بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته است و در چنین فضایی، دشمن متخاصم تلاش می‌نماید با افزایش هزینه مبادلات، قدرت رقابت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف نماید.

او افزود: در چنین شرایطی معتقدیم که پاسخ واحد و یکصدای دولتمردان و فعالین اقتصادی بخش خصوصی باید تبدیل فشار بیرونی به اراده‌ای منسجم برای حفظ جریان تجارت باشد و تلاش مجدانه‌ای برای حذف موانع داخلی انجام گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امروز باید یک پیام مشترک داشته باشیم: هزینه فشار خارجی را با عقلانیت، عملگرایی و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، خنثی نماییم.

بازتعریف جایگاه صادرات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور

حسن‌زاده افزود: بخش خصوصی معتقد است که تداوم صادرات در این شرایط، مستلزم گذار از مدیریت روزمره بحران به طراحی سازوکارهای پایدار برای تجارت است و طراحی این سازوکارها نیازمند بازتعریف جایگاه صادرات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.

رئیس اتاق ایران، دستیابی به این هدف را مستلزم هماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری و پرهیز از تصمیماتی دانست که هزینه حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارها را افزایش می‌دهد.

تدوین برنامه ملی استمرار تجارت و رفع گلوگاه‌های اجرایی

صمد حسن‌زاده با طرح پیشنهاد اتاق ایران در زمینه تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی، گفت: انتظار می‌رود دولت محترم با مشارکت بخش خصوصی، گمرک، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها، برنامه‌ای عملیاتی برای استمرار تجارت خارجی تدوین نماید.

به گفته رئیس اتاق ایران، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت بیمه و مدیریت ریسک تجارت و هماهنگی موثر بین دستگاه‌ها از عوامل حیاتی برای جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تجارت است.

اصلاح سیاست‌های ارزی و صیانت از صادرکنندگان خوش‌نام

او با تاکید بر اینکه ضروری است سازوکارهای بازگشت ارز و تأمین سرمایه در گردش، با واقعیت‌های تجارت هماهنگ شوند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین بازنگری در رویه‌های محدودکننده کارت بازرگانی، تفکیک تخلفات عمدی از تعهدات محدود و قابل جبران، اعطای فرصت متناسب برای ایفای تعهدات ارزی و پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

حفظ بازارهای صادراتی از طریق رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه حفظ بازارهای سنتی و توسعه بازارهای جدید، مستلزم توجه هم‌زمان به قیمت تمام‌شده، شرایط پرداخت، تعرفه‌ها و هزینه حمل‌ونقل است، تاکید کرد: در صورتی که حمایت منطقی از صادرکنندگان ایرانی صورت نگیرد و نتوانند در برابر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کنند، طبیعی است که بازارها از دست می‌روند و احیای بازاری که از دستان صادرکننده خارج می‌شود، به سادگی امکان‌پذیر نیست.

تقویت دیپلماسی اقتصادی برای رفع موانع تجارت و توسعه دسترسی به بازارها

حسن‌زاده خواستار تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملیاتی برای تسهیل تجارت شد و گفت: تدابیر لازم برای پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه صورت گیرد.

به گفته حسن‌زاده، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های سیاسی و منطقه‌ای کشور را به فرصت‌های واقعی برای صادرات تبدیل نماید و دسترسی بنگاه‌های ایرانی به بازارهای هدف را بهبود بخشد.

حرکت از صادرات مقطعی به حضور پایدار در بازارها

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صادرات پایدار نیازمند افزایش ارزش‌افزوده، ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره تولید و تقویت برندهای معروف ایرانی است، بیان داشت: حمایت از صنایع پایین‌دستی، خدمات فنی‌ومهندسی، محصولات دانش‌بنیان و صادرات خدمات تخصصی باید در کنار صادرات کالا مورد پیگیری قرار گیرد تا حضور ایران در بازارهای بین‌المللی بر مزیت رقابتی، نوآوری و اعتماد تجاری استوار باشد.

بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری

رئیس اتاق ایران بر بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری تاکید کرد و گفت: دولت مسئول سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت و تضمین رقابت منصفانه است و بخش خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار را برعهده دارد.

حسن‌زاده افزود: تحقق این تقسیم کار ملی، به مشارکت مؤثر تشکل‌ها در تصمیم‌سازی، پرهیز از مداخلات غیرضروری و ایجاد سازوکار منظم گفت‌وگو میان نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

تبدیل مطالبات بخش خصوصی به برنامه اجرایی و عملیاتی

رئیس اتاق ایران در پایان با تاکید بر اینکه برای عبور از تکرار مشکلات صادراتی، لازم است مطالبات بخش خصوصی به برنامه‌ای اولویت‌بندی‌شده با زمان‌بندی روشن و قابل پیگیری، تبدیل شود؛ گفت: اتاق ایران، اتاق‌های استانی و تشکل‌های اقتصادی همواره موانع را به‌صورت نظام‌مند جمع‌آوری نموده و راهکارهای خود را به مراجع و دستگاه‌های مربوطه ارائه نموده‌اند که امیدواریم در تنظیم و اجرای سیاست‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند.