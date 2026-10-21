شیوه‌نامه اجرایی «کارت تأمین‌یار تولید» با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید، ارتقای کارایی تأمین مالی بانکی و تسهیل تأمین سرمایه در گردش واحد‌های کسب‌وکار، به تصویب بانک مرکزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیوه‌نامه اجرایی «کارت تأمین‌یار تولید» با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید، ارتقای کارایی تأمین مالی بانکی و تسهیل تأمین سرمایه در گردش واحد‌های کسب‌وکار، در هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸ مهرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسید.

کارت تأمین‌یار تولید ابزار تامین مالی اعتباری مبتنی بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) است که با هدف تسهیل دسترسی واحد‌های کسب‌وکار به منابع مالی مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات و تأمین سرمایه در گردش آنها طراحی شده است. این ابزار در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام، امکان تأمین مالی خرید‌های واحد‌های کسب‌وکار را از طریق شبکه بانکی فراهم می‌کند.

بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، جامعه هدف این ابزار، اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی از جمله صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی ذی‌ربط است که در حوزه تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کنند. سقف اعتبار قابل تخصیص به هر متقاضی، با توجه به ارزیابی توان مالی و اعتباری و ظرفیت اعتباری وی توسط مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود و حداکثر آن معادل پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به اصناف به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال خواهد بود.

مطابق مفاد این شیوه‌نامه، مؤسسات اعتباری پس از ارزیابی و اعتبارسنجی متقاضی و احراز شرایط مقرر، نسبت به صدور کارت با مدت اعتبار حداکثر شش‌ماهه اقدام می‌کنند. در این سازوکار، بهای خرید کالا و خدمات توسط اشخاص حقیقی دریافت کننده کارت تامین یار از پذیرندگان طرف قرارداد (فروشندگان مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز)، از طریق صدور اوراق گام به نفع پذیرنده تأمین می‌شود. همچنین، بازپرداخت تعهدات مشتری به بانک در قالب اقساط توافق‌شده و حداکثر طی ۲۴ ماه انجام خواهد شد.

این شیوه‌نامه ضمن تعیین الزامات مربوط به اعتبارسنجی مشتریان، احراز صلاحیت پذیرندگان، انعقاد قرارداد‌های مربوط، صدور و بازپرداخت اوراق گام و نظارت بر تعهدات، سازوکار‌های لازم برای کنترل تراکنش‌ها و جلوگیری از استفاده از این ابزار برای خرید ارز، طلا و سایر دارایی‌های مالی را نیز پیش‌بینی کرده است.

توسعه ابزار‌های تأمین مالی مبتنی بر اوراق گام در قالب کارت تأمین‌یار تولید، در راستای گسترش روش‌های تأمین مالی غیرنقدی، تقویت پیوند میان تأمین مالی بانکی و نیاز‌های عملیاتی بنگاه‌ها و افزایش کارایی تأمین مالی سرمایه در گردش دنبال می‌شود. جزئیات اجرایی مربوط به اختصاص کد محصول و نحوه اخذ شناسه یکتا از سامانه مکنا، متعاقباً از سوی بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس اعلام مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، شیوه‌نامه اجرایی کارت تأمین‌یار تولید طی نامه شماره ۱۹۲۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، کسب و کارها
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