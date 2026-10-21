باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که در چارچوب آتش‌بس و به‌عنوان نقطه شروعی برای دستیابی به توافق صلح، با «توقف» خطوط مقدم جنگ در مواضع فعلی موافق است، اما این فقط شرط آغاز مذاکرات است و نمی‌تواند نتیجه نهایی گفتگوها باشد.

او در عین حال تأکید کرد که این توقف باید با ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی کشور‌های اروپایی و آمریکا همراه باشد.

زلنسکی این اظهارات را در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز مطرح کرد. از او پرسیده شد که آیا توافق صلحی را می‌پذیرد که وضعیت فعلی خطوط مقدم را حفظ کند یا خیر.

اظهارات زلنسکی حاکی از آن بود که توقف خطوط مقدم صرفاً «آغاز روند مذاکرات خواهد بود» نه نتیجه نهایی توافق صلح.

امروز استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید در سن‌پترزبورگ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گفته شده هدف این دیدار، ارائه پیشنهاد‌های تازه برای پایان جنگ و بررسی ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا بوده است. ویتکاف گفت ایده‌هایی برای توافق صلح به همراه دارد، اما هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده است.

پیش از این و در روز سه‌شنبه، زلنسکی در نروژ با ویتکاف دیدار کرد. سران نروژ و فنلاند نیز در رایزنی‌ها حضور داشتند. موضوعات اصلی شامل شکل‌های مختلف آتش‌بس، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و ترتیبات اقتصادی پس از جنگ بود. زلنسکی گفت اوکراین برای مذاکره آماده است و پیشنهاد‌های مشخصی برای پیشبرد روند صلح مطرح شده‌اند.

در همین حال، رهبران اتحادیه اروپا این هفته بار دیگر بر حمایت سیاسی، مالی و نظامی از اوکراین تأکید کردند. کی‌یف به‌ویژه نگران تأمین هزینه‌های دولت و هزینه‌های نظامی در سال آینده است.

منبع: بریکینگ نیوز