معاون وزیر راه و شهرسازی از فراهم شدن مقدمات آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان–زابل–میلک، برنامه عملیاتی تکمیل محور‌های مواصلاتی سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در دیدار با کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت و محمد سرگزی، نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرایی زیرساخت‌های حمل و نقل در حوزه‌های انتخابیه، از پیگیری تامین منابع مورد نیاز تکمیل پل ورودی شهر فومن از محل ماده ۵۶ و آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان–زابل–میلک در آینده نزدیک خبر داد.

وی در نشست با نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی شرق کشور اعلام کرد: مقدمات آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان–زابل–میلک در آینده نزدیک در حال انجام است تا ضمن افزایش دسترسی شرق کشور به شبکه ریلی، زمینه اتصال به کشور افغانستان از طریق مرز میلک فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پیگیری تامین قیر مورد نیاز محور‌های اولویت‌دار استان اظهار داشت: تأمین قیر موردنیاز برای تکمیل محور‌های زابل–دوست‌محمد و زاهدان-بیرجند به‌عنوان محور‌های موثر در اتصال مناطق شرقی و جنوب شرقی استان با جدیت دنبال می‌شود.

بازوند همچنین در دیدار با کریم معصومی نماینده شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درباره تکمیل عملیات اجرایی پل ورودی شهر فومن به عنوان یکی از مطالبات بر حق مردم منطقه گفت: تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای احداث پل ورودی فومن در محور سراوان–پونل–فومن و بهسازی محور شفت–احمدسرگوراب در دست اقدام است تا ضمن ارتقای ایمنی، ارتباط میان مناطق شهری و روستایی در منطقه تقویت شود.

منبع: شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور

برچسب ها: راه آهن ، حمل و نقل
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