معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به اینکه میزان تجویز دارو در استان قم از میانگین کشوری بالاتر است، از راه‌اندازی پویش استانی تجویز یک قلم دارو کمتر تا پایان سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -نیک‌آزما، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم، در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه با اشاره به وضعیت تجویز دارو در استان گفت: آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که میزان تجویز دارو در قم از نظر عددی مقداری بالاتر از میانگین کشوری است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در زمینه درمان صحیح، انتخاب منطقی دارو و رعایت اصول علمی به همراه دارد.

وی با یادآوری چالش‌ها و محدودیت‌های فعلی کشور در حوزه تأمین دارو افزود: با بررسی‌های انجام‌شده در اداره نظارت بر داروی معاونت غذا و دارو، به این نتیجه رسیدیم که برای مواجهه مؤثر با این چالش، نیازمند راه‌اندازی یک پویش استانی در راستای اصلاح الگوی تجویز و مصرف دارو در قم هستیم.

نیک‌آزما خاطرنشان کرد: بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و تا پایان سال جاری تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از ابزارهای آموزشی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی، این پویش را در میان همکاران و جامعه پزشکی فراگیر کنیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان با تأکید بر مشارکت مؤثرین حوزه سلامت تصریح کرد: برای موفقیت پویش «تجویز یک قلم دارو کمتر»، به‌ویژه روی کمک و همراهی اساتید، اعضای هیئت علمی، معاونت درمان دانشگاه و سازمان نظام پزشکی حساب کرده‌ایم و از حمایت همکاران و جامعه پزشکی قدردانی می‌کنیم.

برچسب ها: مصرف دارو ، اخبار سلامت
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