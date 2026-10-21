باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -نیک‌آزما، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم، در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه با اشاره به وضعیت تجویز دارو در استان گفت: آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که میزان تجویز دارو در قم از نظر عددی مقداری بالاتر از میانگین کشوری است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در زمینه درمان صحیح، انتخاب منطقی دارو و رعایت اصول علمی به همراه دارد.

وی با یادآوری چالش‌ها و محدودیت‌های فعلی کشور در حوزه تأمین دارو افزود: با بررسی‌های انجام‌شده در اداره نظارت بر داروی معاونت غذا و دارو، به این نتیجه رسیدیم که برای مواجهه مؤثر با این چالش، نیازمند راه‌اندازی یک پویش استانی در راستای اصلاح الگوی تجویز و مصرف دارو در قم هستیم.

نیک‌آزما خاطرنشان کرد: بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و تا پایان سال جاری تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از ابزارهای آموزشی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی، این پویش را در میان همکاران و جامعه پزشکی فراگیر کنیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان با تأکید بر مشارکت مؤثرین حوزه سلامت تصریح کرد: برای موفقیت پویش «تجویز یک قلم دارو کمتر»، به‌ویژه روی کمک و همراهی اساتید، اعضای هیئت علمی، معاونت درمان دانشگاه و سازمان نظام پزشکی حساب کرده‌ایم و از حمایت همکاران و جامعه پزشکی قدردانی می‌کنیم.