باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هزاران دانش‌آموز، دانشجو و معلم امروز (چهارشنبه) در شهر‌های مختلف یونان، از جمله پایتخت این کشور، در اعتراض به کمبود بودجه آموزش‌وپرورش، نامناسب بودن امکانات آموزشی و تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها تظاهرات کردند.

پلیس شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات مرکز آتن و حومه آن را حدود ۱۰ هزار نفر اعلام کرد.

گفته شده معترضان با تجمع مقابل پارلمان شعار «از یونان تا فرانسه، آموزش‌وپرورش عمومی و رایگان می‌خواهیم» سر داده‌اند.

دانشجویان پیش از راهپیمایی نیز با برپایی چادر در یکی از میادین شهر، شب را به اعتراض گذراندند.

همچنین گفته می‌شود شماری از معلمان مدارس ابتدایی و پزشکان در اعتراض به دستمزد‌ها و کمبود نیروی انسانی دست به اعتصاب زده و فعالیت مدارس دولتی و بیمارستان‌ها مختل شده است.

این اعتراضات در شرایطی برگزار می‌شود که افزایش هزینه‌های زندگی، اجاره‌بهای مسکن و قیمت انرژی، فشار اقتصادی بر خانواده‌های یونانی را تشدید کرده است.



همچنین این تجمعات در ادامه اعتراضات اخیر در فرانسه و آلبانی برگزار می‌شود و فشار بر دولت کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان را در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۷ افزایش می‌دهد.

منبع: رویترز