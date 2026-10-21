باشگاه خبرنگاران جوان – روابط عمومی سازمان چای کشور اعلام کرد: حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر ماه) در جریان بازدیدی میدانی از کارخانجات و باغات شهرستان‌های چای‌خیز، روند خرید تضمینی برگ سبز چای را در روز‌های پایانی این طرح مورد بررسی قرار داد.

او در این بازدید که با حضور جمعی از چایکاران و دست اندرکاران صنعت چای همراه بود، ضمن گفت‌و‌گو با چایکاران و بررسی شرایط باغات، بر اهمیت برداشت صحیح برگ سبز چای تأکید کرد و از کشاورزان خواست در فرصت با‌قیمانده تا پایان فصل برداشت، با رعایت اصول فنی برداشت و توجه به تولید کیفی، به ارتقای جایگاه این صنعت کمک کنند.

رئیس سازمان چای کشور همچنین با بازدید از کارخانجات چایسازی، روند فرآوری و کیفیت تولید محصول را مورد ارزیابی قرار داد و بر لزوم همکاری هرچه بیشتر کشاورزان و کارخانجات برای حفظ کیفیت چای تولیدی تأکید کرد.

جهانساز با اشاره به اهمیت حمایت از چایکاران تصریح کرد: سازمان چای کشور در راستای سیاست‌های حمایتی، خرید تضمینی برگ سبز چای را در روز‌های پایانی نیز با جدیت ادامه می‌دهد تا کشاورزان بدون نگرانی از فروش محصول، برداشت خود را به سرانجام برسانند.

افزایش ۲۳ درصدی تولید چای خشک در کشور

برداشت برگ سبز چای هر ساله در ۳ چین بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می‌شود، چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه تقریبا از اواخر خرداد ماه و چین پاییزه نیز در مهر ماه انجام می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اعلام اینکه فصل بهره‌برداری از باغ‌های چای در استان‌های گیلان و مازندران در چین پاییزه رو به پایان است، به نقل از رئیس سازمان چای از افزایش ۲۳ درصدی تولید چای خشک خبر داد.

به گفته جهانساز، تولید چای خشک در کشور از ابتدای فصل بهره‌برداری امسال تاکنون به ۲۶ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. او درباره نیاز کشور به واردات چای خشک افزود: نیاز سالانه کشور به واردات این محصول حدود ۵۰ هزار تن برآورد می‌شود و واردات متناسب با نیاز کشور و با استفاده از ارز مبادله‌ای انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان چای ظرفیت تولید سالانه چای خشک در کشور را حدود ۳۰ هزار تن اعلام و تصریح کرد: با توجه به تداوم تولید تا پایان فصل بهره‌برداری، آمار نهایی تولید امسال پس از اتمام برداشت و فرآوری مشخص خواهد شد.

جهانساز با تأکید بر اینکه مدیریت واردات چای و بهبود کیفیت برگ سبز تولید داخل و فرآوری آن، زمینه افزایش توان رقابت چای ایرانی با محصولات خارجی را فراهم کرده است، ادامه داد: در حال حاضر برند‌های معتبر چای ایرانی در بازار حضور دارند و بخشی از تولید داخلی به بازار‌های خارجی صادر می‌شود.

به گفته او، چای ایرانی به حدود ۳۷ کشور جهان صادر می‌شود و ممکن است میزان صادرات امسال با هدف اختصاص سهم بیشتری از تولید به بازار داخلی، متفاوت از سال گذشته باشد.

پرداخت ۸۳ درصد مطالبات چایکاران شمال

رئیس سازمان چای کشور همچنین با اشاره به خرید حدود ۱۱۸ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال گفت: از مجموع برگ سبز چای خریداری شده، حدود ۴۵ درصد درجه یک و ۵۵ درصد درجه دو بوده است و ارزش این میزان خرید به بیش از ۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان می‌رسد.

جهانساز افزود: تاکنون به‌طور میانگین ۸۳ درصد معادل ۳ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

۹۰ درصد باغ‌های چای کشور در استان گیلان و ۱۰ درصد دیگر در استان مازندران قرار دارد.