وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک فروند جنگنده سوخو-۳۰ این کشور در جریان پرواز آموزشی در منطقه کالینینگراد سقوط کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد یک فروند جنگنده سوخو-۳۰ در جریان پرواز آموزشی در منطقه برون‌بومی کالینینگراد سقوط کرده است.

به گفته این وزارتخانه، هواپیما هنگام سقوط هیچ مهماتی حمل نمی‌کرد و در منطقه‌ای غیرمسکونی سقوط کرده است.

وزارت دفاع روسیه افزود خدمه این جنگنده دو‌نفره با خروج اضطراری از هواپیما نجات یافتند و گروه جست‌و‌جو و امداد آنها را پیدا کرد.

این وزارتخانه جزئیاتی درباره احتمال آسیب‌دیدگی خدمه ارائه نکرد، اما تأکید کرد که «جان خلبانان در خطر نیست».

منبع: بریکینگ نیوز