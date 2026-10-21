معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف واکسن‌های آنفلوآنزای غیرمجاز و قاچاق در پی گزارش‌های مردمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد خشنود معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف واکسن‌های آنفلوآنزای غیرمجاز و قاچاق در پی گزارش‌های مردمی خبر داد و بر ضرورت تهیه این فرآورده صرفا از طریق داروخانه‌ها تأکید کرد.

او گفت: در پی دریافت گزارش ‌های مردمی مبنی بر عرضه و فروش واکسن آنفلوآنزای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی، موضوع در دستور کار تیم مبارزه با قاچاق این معاونت قرار گرفت و پس از بررسی‌های اولیه و انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، محل عرضه و فروش این فرآورده‌ها شناسایی و اقدامات قانونی قضایی صورت گرفت.

خشنود افزود: در جریان بازرسی انجام‌شده، تعدادی واکسن آنفلوآنزای غیرمجاز و قاچاق کشف شد که بنا بر گزارش‌های دریافتی، هر دوز از این واکسن‌ها با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان عرضه می‌شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور اظهار کرد: تهیه واکسن از مبادی غیررسمی، علاوه بر احتمال مواجهه با فرآورده‌های فاقد مجوز و با اصالت نامشخص، می‌تواند خطراتی برای سلامت مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه حفظ کیفیت و اثربخشی واکسن‌ها به رعایت دقیق شرایط نگهداری و حمل‌ونقل وابسته است.

خشنود با تأکید بر اهمیت رعایت زنجیره سرد واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: این فرآورده باید مطابق دستورالعمل سازنده، معمولاً در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. ازاین‌رو، خرید واکسن از فروشندگان غیرمجاز که اصالت محصول و شرایط نگهداری آن قابل اطمینان نیست، به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود چرا که تهدید سلامت می باشد.‌

او در پایان از شهروندان خواست واکسن آنفلوآنزا را تنها از داروخانه‌ها تهیه کنند و در صورت مشاهده عرضه و فروش غیرمجاز واکسن و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰  اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

منبع: علوم پزشکی شیراز 

برچسب ها: کشف ، واکسن ، قاچاق ، علوم پزشکی شیراز
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