رئیس بنیاد مسکن از اجرایی شدن حدود ۱۰۶ هزار واحد طرح خانه امید در ۶ ماه ابتدای امسال خبر داد و بر مشارکت مردم در پیشبرد این طرح تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی در نشست بررسی عملکرد استان‌ها در ۶ ماه نخست سال جاری به تشریح برخی از مهمترین برنامه‌های پیش‌رو، پرداخت.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرح خانه امید را که در آن سالانه ساخت بیش از ۲۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی شده است، طرحی مهم و اولویت نخست بنیاد مسکن برشمرد و تاکید کرد: آنچه امکانات داریم باید در اختیار اولویت اول بنیاد، یعنی اجرای طرح خانه امید باشد.

خواجه‌دلویی در ادامه بر ضرورت دستورالعمل مولدسازی زمین توسط معاونت توسعه و عمران روستایی تاکید کرد و افزود: معاونت توسعه و عمران روستایی هرچه سریعتر نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اقدام کند تا بنیاد مسکن استان‌ها بتوانند کارشان را در این زمینه پیش ببرند و زمین‌های که در حال حاضر در راستای مولدسازی اخذ و به نام بنیاد مسکن می‌شود اجاره فروش و جایگزینی داشته باشند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به ابزار‌های نوین مالی از آنها به عنوان فرصت خوب یاد کرد و خواستار استفاده از آنها شد.

خواجه دلویی توضیح داد: در موضوع نهضت ملی مسکن، بسیاری از استان‌ها با رفع چالش در اجرا، سرعت مناسبی به این طرح در استان داده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در موضوع نهضت ملی، استان‌ها با تدبیر و تلاش‌های معاون مسکن شهری بنیاد برخی از چالش‌های پیش‌روی اجرا را برطرف کرده‌اند. یکی از کار‌های خوب در این زمینه برون‌ساخت پروژه‌های آغاز نشده است.

وی با یادآوری مشکلات موجود در این زمینه مانند تورم ۶۰ تا ۷۰ درصد سالیانه در قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت، منابع محدود مالی و سود دوره مشارکت خاطرنشان کرد: هرچه می‌توانید پروژه‌ها را به خود مردم واگذار و سبک‌سازی کنید. در بحث مربوط به خانه امید نیز حدود ۱۰۶ هزار واحدی که در ۶ ماهه ابتدایی امسال اجرایی شده است، خود مردم و پای کار هستند.

ممنبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: مسکن امید ، ساخت مسکن
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