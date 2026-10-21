انصارالله اعلام کرد که عربستان از فرودگاه‌های یمن برای مقاصد نظامی بهره می‌برد و به همین دلیل، این جنبش فرودگاه «ریان» را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  یحیی سریع، سخنگوی انصارالله یمن می‌گوید که ائتلاف به ریاست عربستان از فرودگاه بین‌المللی «ریان» در بندر «مکلا» واقع در جنوب شرقی یمن برای اهداف نظامی استفاده می‌کند.

سریع در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این ائتلاف از فرودگاه مذکور برای «انتقال سلاح و تجهیزات نظامی با هدف کشتن مردم یمن» استفاده کرده و افزود که انصارالله در واکنش به این اقدام، فرودگاه را هدف قرار داده است.

پیش از این، الجزیره از شنیده شدن صدای انفجار شدید در شهر «عدن» واقع در جنوب یمن خبر داده بود. هم‌زمان، انصارالله از حمله موشکی بالستیک به یک اردوگاه نظامی در این شهر خبر داد. همچنین یک مقام پلیس اعلام کرد دود در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی عدن، مقر دولت مستعفی یمن به هوا برخاسته است.

تنش‌ها در یمن از ماه گذشته افزایش یافته است. نیرو‌های دولت مستعفی یمن اخیرا با حمایت عربستان ضدحمله‌ای را با هدف تصرف مناطق تحت کنترل انصارالله، آغاز کرده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله عربستان ، یحیی سریع
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