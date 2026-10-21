باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله سید محمد سعیدی در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نشان‌دار کردن مالیات طرح بسیار خوبی است که می‌تواند وفاق درونی میان مردم و دولت ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره اقدامات و برنامه‌های اجرایی افزود: در هر کاری که انجام می‌دهید، باید با اطلاع‌رسانی مناسب مردم را در فرآیندهای نظام مشارکت دهید؛ چراکه هر اندازه مردم از امور آگاه‌تر باشند و نقش خود را در آن‌ها ببینند، زمینه همراهی و مشارکت آنان بیشتر فراهم می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت مردم در مقاطع حساس کشور تصریح کرد: حضور مردم در صحنه و احساس مسئولیت آنان در قبال سرنوشت کشور، در حفظ انسجام و پایداری نظام نقش مهمی دارد.

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های این عهدنامه در اداره امور کشور تأکید کرد و گفت: عهدنامه مالک اشتر سرشار از نکات ارزشمند درباره شیوه حکمرانی و اداره جامعه است و موضوع مالیات نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است. این آموزه‌ها باید در دستور کار مدیران قرار گیرد و متناسب با شرایط روز، بومی‌سازی و عملیاتی شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در نظام مالیاتی عنوان کرد: مردم باید بدانند چرا مالیات پرداخت می‌کنند، میزان مالیات چگونه تعیین می‌شود، درآمدهای مالیاتی در کجا هزینه می‌شود و پرداخت مالیات چه نتایجی برای جامعه به همراه دارد.

آیت‌الله سعیدی تأکید کرد: هر اندازه اطلاع‌رسانی درباره چرایی دریافت مالیات، نحوه مصرف منابع و نتایج حاصل از آن شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد، اعتماد عمومی تقویت می‌شود و مردم با آگاهی و اطمینان بیشتری در تأمین منابع مورد نیاز کشور مشارکت خواهند کرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این دیدار گفت: امروز بیش از نیمی از بودجه کشور از محل مالیات تأمین می‌شود و در کنار این موضوع حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار داشته است.

سید محمد هادی سبحانیان با تشریح جایگاه مالیات در تأمین منابع مالی کشور بر حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، تبیین محل مصرف مالیات، تقویت مشارکت مؤدیان و مبارزه با فرار مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مالیات در تأمین منابع عمومی کشور اظهار کرد: امروز بیش از نیمی از بودجه کشور از محل مالیات تأمین می‌شود و در کنار این موضوع حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی در ادامه یادآور شد: سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اطلاع‌رسانی رسانه‌ای و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، تلاش کرده است که محل مصرف درآمدهای مالیاتی را برای مردم و مؤدیان تبیین کند تا آنان از آثار پرداخت مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی و توسعه زیرساخت‌ها آگاهی بیشتری داشته باشند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات تصریح کرد: در چارچوب این طرح مؤدیان هنگام ارائه اظهارنامه و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم امکان انتخاب محل مصرف مالیات خود را در میان پروژه‌های تعیین‌شده دارند.

وی با اشاره به اجرای این طرح در قم بیان کرد: در سال گذشته ۱۳ پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در این استان معرفی شد که از جمله آن‌ها پروژه‌های مرتبط با ساخت مدرسه، بیمارستان و ارائه خدمات عمومی بود.

اصلاح فرایندها و رویکرد عادلانه نظام مالیاتی، شایسته تقدیر است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با آیت‌الله محسن اراکی، با ارائه گزارشی از دستاوردهای هوشمندسازی نظام مالیاتی، از معافیت مالیاتی حدود ۱۰ میلیون نفر از صاحبان مشاغل و تمرکز بر اقشار برخوردار خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در سفر به قم و در دیدار با آیت‌الله محسن اراکی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به تشریح اقدامات و دستاوردهای نظام مالیاتی در حوزه‌های هوشمندسازی، تحقق عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی محل مصرف درآمدهای مالیاتی پرداخت.

تأمین بیش از ۵۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تأمین بیش از ۵۰ درصد از بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی، اظهار داشت: با سیستمی شدن بخش عمده‌ای از فرایندهای مالیاتی و عدم نیاز به مراجعه حضوری، ضمن تسهیل امور مودیان، زمینه ارتقای شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی فراهم شده است.

سبحانیان با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی سازمان، دریافت مالیات متناسب با توان اقتصادی افراد و تمرکز بر اقشار برخوردار است، افزود: در همین راستا، حدود ۱۰ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و در حوزه شرکت‌ها نیز بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی از محل شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود. وی همچنین هوشمندسازی را ابزاری کارآمد برای مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی برشمرد.

سبحانیان طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌» را گامی مهم در پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مردم درباره محل هزینه‌کرد مالیات دانست و گفت: با اجرای این طرح، مؤدیان می‌توانند در انتخاب و تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار مشارکت کنند؛ چنان‌که سال گذشته، تکمیل بیمارستان کودکان قم نیز از همین طریق محقق شد.

وی همچنین به نقش درآمدهای مالیاتی در بازسازی‌های جنگ اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، شهر‌داری‌ها و دهیاری‌های کل کشور موظفند ۴۰ درصد منابع حاصل از عوارض دریافتی از محل مالیات برارزش افزوده را با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌های مربوطه صرف بازسازی و ساخت منازل مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان نمایند.

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در ادامه این دیدار، آیت‌الله محسن اراکی ضمن تقدیر از اقدامات سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده، به‌ویژه در زمینه اصلاح فرایندها و توجه به عدالت مالیاتی، موجب کاهش نارضایتی مردم شده که این امر شایسته تقدیر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگاه نظام مالیاتی در فقه اسلامی افزود: در فقه اسلامی، احکام مرتبط با مالیات به دقت بررسی شده و ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای طراحی و استقرار یک نظام مالیاتی جامع در چارچوب مبانی اسلامی وجود دارد.

این دیدار در راستای تبیین اقدامات نظام مالیاتی کشور، تشریح دستاوردهای هوشمندسازی و عدالت مالیاتی و بررسی ظرفیت‌های فقه اسلامی در توسعه و تقویت نظام مالیاتی انجام شد.