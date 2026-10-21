باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان پایش زیستگاه‌های حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه، هفت قلاده خرس قهوه‌ای مشاهده و ثبت شد که این موضوع اهمیت برنامه‌های حفاظتی در این منطقه و ضرورت تداوم پایش زیستگاه را نشان می‌دهد.

وی افزود: منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های کوهستانی و تنوع زیستی ارزشمند، از مناطق مهم حفاظتی استان لرستان به شمار می‌رود و تداوم پایش زیستگاه‌ها، حفظ امنیت حیات‌وحش و صیانت از زیستگاه‌های طبیعی، از اقدامات مهم صورت پذیرفته در راستای حفاظت از تنوع زیستی استان است که منجر به ایجاد امنیت برای حیات وحش در منطقه گردیده است.

فرمان‌پور خاطرنشان کرد: حفاظت مؤثر از حیات‌وحش نیازمند تداوم تلاش محیط‌بانان و مشارکت و همراهی مردم و جوامع محلی است و انتظار می‌رود با رعایت اصول حفاظت از طبیعت، زمینه استمرار حیات گونه‌های ارزشمند و حفظ میراث طبیعی لرستان برای نسل‌های آینده فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه خرس‌ها پستانداران بزرگ جثه‌ای هستند که در زمره گونه‌های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست و فهرست سرخ IUCN و ضمیمه II کنوانسیون CITES قرار دارند اظهار داشت؛ خرس‌ها در زیستگاه‌های خود تراکم پایینی دارند و خطرات متعددی آنها را تهدید می‌کند لذا حفاظت از آنها یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی در کشور به شمار می‌روند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تصریح کرد: پایش مستمر زیستگاه‌ها، حفظ امنیت حیات‌وحش، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های طبیعی و مقابله با تهدیدات انسانی، از اولویت‌های مهم این اداره کل در راستای صیانت از تنوع زیستی استان است.

خرس از گونه‌های چتر در زیستگاه‌های کوهستانی استان لرستان می‌باشد که حفاظت از آن به طور غیر مستقیم به حفظ تعداد زیادی از گونه‌های دیگر و زیستگاه کمک میکند.

منبع:روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان