شرکت چینی «گالاکتیک انرژی» (Galactic Energy) ماهواره‌ای را با هدف رصد غیرنظامی زمین در مدار قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت چینی «گالاکتیک انرژی» (Galactic Energy) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ماهواره جدید چینی با نام "شی‌گوانگ-۴-۰۱" (Xiguang-۴-۰۱) امروز، چهارشنبه، ساعت ۱۱:۳۹ به وقت پکن (۰۶:۳۹ به وقت مسکو) پرتاب شد. این ماهواره از یک سکوی شناور در دریای زرد، در نزدیکی سواحل استان شاندونگ، و به وسیله موشک "سرس-۱" (Ceres-۱) که توسط شرکت ما توسعه یافته، به فضا فرستاده شد.»

این ماهواره که توسط شرکت چینی «گوانگ‌دونگ تیانیوان تکنولوژی» (Guangdong Tianyuan Technology) ساخته شده است، در مداری در ارتفاع تقریبی ۵۴۰ کیلومتری از سطح زمین فعالیت خواهد کرد. هدف از این ماهواره، ارائه خدمات سنجش از دور برای مناطق جنوبی چین و پشتیبانی از ابتکار «جاده ابریشم دریایی» است.

همچنین از این ماهواره برای پایش جنگل‌ها، فضا‌های سبز و منابع طبیعی، و نیز حمایت از توسعه کشاورزی، نظارت بر اقیانوس‌ها و پروژه‌های مدیریت شهری استفاده خواهد شد. علاوه بر این، داده‌های آن در اقدامات مربوط به واکنش در شرایط اضطراری، از جمله کاهش خطرات ناشی از سیل و طوفان‌های سهمگین (تایفون‌ها)، به کار گرفته می‌شود.

منبع: تاس (TASS)

برچسب ها: ماهواره ، پرتاب ماهواره ، آژانس فضایی ، چین چین
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