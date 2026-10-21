ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره که از مخالفان ترامپ است، اعلام کرد در برابر تهدیدات او برای سلب تابعیت و زندان، سکوت نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایلان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا متعهد شد در برابر تلاش‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای «ارعاب» او و دیگر چهره‌ها در آستانه انتخابات کنگره مقاومت کند.

عمر در پیامی ویدئویی که برای تشکر از حامیانش منتشر کرد، گفت: «ما مرعوب نخواهیم شد. ساکت نخواهیم شد. نخواهیم ترسید» و گفت که مقام‌های دولت آمریکا با نزدیک شدن زمان رأی‌گیری، «از ترس به خود می‌لرزند».

در هفته‌های اخیر، ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره که اصالتا اهل سومالی است، بار دیگر به کانون مناقشه تبدیل شده است. دوشنبه هفته گذشته مأموران فدرال خانه او در واشنگتن را با ادعای بررسی بیشتر پرونده مهاجرت و تابعیتش بازرسی کردند و تلفن همراه و گذرنامه او را ضبط کردند.

بازرسان می‌گویند که در حال بررسی سوابق مهاجرتی عمر و پدر مرحومش هستند. در همین حال، با توجه به نزدیک بودن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها این اقدام را تلاشی برای ارعاب یکی از منتقدان سرشناس ترامپ دانسته‌اند.

در ادامه این ماجرا، وکلای عمر خواستار بازگرداندن وسایل ضبط‌شده شدند و گزارش‌ها حاکی از آن است که خواهر او نیز در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته است. ترامپ این هفته تهدید کرد که عمر حتی ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شود.

عمر از سال ۲۰۱۹، زمانی که به‌عنوان یکی از نخستین زنان مسلمان و نخستین نماینده سومالیایی‌تبار وارد کنگره آمریکا شد، بار‌ها به کانون مناقشه‌های سیاسی تبدیل شده است. او به‌دلیل انتقاد‌های تند از دونالد ترامپ و مواضعش درباره رژیم صهیونیستی و سیاست خارجی آمریکا، هدف حملات مکرر جمهوری‌خواهان قرار گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ایلهان عمر ، سومالی ، دونالد ترامپ
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