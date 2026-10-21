باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نخستین نفتکش حامل ۴۰ هزار تن گازوئیل روسیه، پنجشنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) بندر را به مقصد آمریکا ترک می‌کند.

او در حاشیه نشست بین‌دولتی روسیه و چین در سن‌پترزبورگ گفت قرارداد‌های تأمین گازوئیل در مراحل پایانی امضا قرار دارند و محموله‌های بعدی نیز ارسال خواهند شد. به گفته نوواک، روسیه در صورت فراهم بودن ظرفیت پالایشگاه‌ها، صادرات گازوئیل را افزایش می‌دهد و ممکن است تا پایان سال به حجم پیشین صادرات بازگردد.

ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ نیز در تماس تلفنی ۹ اکتبر درباره تأمین فرآورده‌های نفتی گفت‌و‌گو کرده بودند. پوتین در آن تماس آمادگی روسیه را برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا و بازار‌های جهانی اعلام کرد.

احتمال ازسرگیری انتقال گاز از نورد استریم

نوواک گفت انتقال گاز از تنها خط سالم خط لوله نورد استریم میان روسیه و آلمان می‌تواند به‌سرعت از سر گرفته شود. به گفته او، تعمیر سه خط آسیب‌دیده دیگر نیز در صورت وجود تقاضای کافی امکان‌پذیر است. وی تأکید کرد تصمیم برای از سرگیری انتقال گاز، در درجه نخست به کشور‌های اروپایی و به‌ویژه آلمان بستگی دارد.

سه خط از چهار خط نورد استریم در انفجار‌های زیرآبی سپتامبر ۲۰۲۲ آسیب دیدند. دانمارک و سوئد این انفجار‌ها را خرابکاری تشخیص دادند، اما تحقیقات خود را بدون شناسایی عاملان پایان دادند.

توافق گازی روسیه و چین

معاون نخست‌وزیر روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد مسکو و پکن تا پایان سال درباره توافق تجاری خط لوله گاز پیشنهادی «قدرت بایکال» که پیش‌تر «قدرت سیبری ۲» نام داشت، به توافق برسند.

منبع: خبرگزاری آناتولی