باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - علی حسن‌پور گفت: رویداد علمی کنگره سالیانه پژوهش و فناوری ویژه دانشگاهیان علوم پزشکی اصفهان، یزد و کاشان، با هدف توسعه پژوهش و فناوری دانشجویی، حمایت از استعدادهای علمی، تقویت همکاری‌های بین‌دانشگاهی و فراهم‌سازی بستری مناسب برای ارائه دستاوردهای پژوهشی برنامه‌ریزی و آغاز شد.



معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اشاره به استقبال پژوهشگران از این دوره تصریح کرد: در مجموع ۷۲۷ مقاله پژوهشی به دبیرخانه این کنگره ارسال شد.



از این تعداد ۶۱۲ مقاله داوری علمی و در نهایت ۳۰۰ اثر پژوهشی (معادل ۴۱ درصد آثار ارسالی) پذیرفته شد.



طی دو روز برگزاری این رویداد، ۲۹ مورد در قالب سخنرانی علمی، ۹۰ مورد در قالب پوستر و ۱۸۵ مورد در قالب پوستر الکترونیک ارائه می‌شود.



دکتر حسن‌پور خاطرنشان کرد: در برنامه علمی این دوره، ۶ پنل تخصصی با محوریت موضوعات اولویت‌دار و نوظهور نظام سلامت شامل «جوانی جمعیت، سلامت باروری و چالش‌های ناباروری»، «بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، سرطان و پزشکی بالینی»، «پرستاری، مامایی و مراقبت‌های بالینی»، «چالش‌های زیست‌محیطی، سلامت و بهداشت عمومی»، «هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در علوم پزشکی» و «دندانپزشکی و علوم دهان و دندان» برگزار می شود.



وی همچنین از برگزاری رویداد فناورانه «ایده شو» همزمان با این کنگره خبر داد و گفت: تعداد ۷۰ ایده نوآورانه دریافت شد که ۱۰ ایده پس از داوری تخصصی به مرحله نهایی راه یافتند، در بخش جشنواره فرهنگی «به رنگ زاگرس» نیز ، ۵۰ اثر هنری دریافت شد که ۳ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.