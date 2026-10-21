سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با تصمیم شورای سیاست‌گذاری به آذرماه موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی و رئیس نمایشگاه کتاب تهران، ابراهیم حیدری، قائم‌مقام نمایشگاه و سایر اعضای شورا با محوریت تعیین تکلیف ابعاد اجرایی این رویداد ملی برگزار شد.

در این نشست که با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد، اعضا با نگاهی دقیق به تقویم فرهنگی و ظرفیت‌های موجود به بررسی زمان‌بندی برگزاری نمایشگاه پرداختند. در جریان این نشست، معاونت امور فرهنگی برای برگزاری نمایشگاه در آبان‌ماه (همزمان با هفته کتاب) اعلام آمادگی کرد.

با این حال، پس از تبادل نظر و بررسی‌های کارشناسی، اعضای حاضر در شورا بر این باور بودند که تقارن زمانی و ترکیب برنامه‌های هفته کتاب با نمایشگاه بین‌المللی، موجب تمرکززدایی و کاهش کیفیت اجرایی، تبلیغاتی و رسانه‌ای هر دو رویداد خواهد شد.

در نهایت، با توافق اعضا مقرر شد به منظور حفظ سطح کیفی نمایشگاه و جلوگیری از هم‌پوشانی برنامه‌ها، نمایشگاه در ماه آبان برگزار نشود و در عوض، در طول هفته کتاب تمرکز فعالیت‌ها و حمایت‌های مالی بر محوریت کتابفروشی‌ها و اجرای طرح‌هایی نظیر بازار کتاب و طرح‌های فصلی معطوف شود.

همچنین بر اساس تصمیم این شورا، سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در آذرماه برگزار خواهد شد.

منبع: وزارت ارشاد

برچسب ها: وزارت ارشاد ، نمایشگاه کتاب
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