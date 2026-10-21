باشگاه خبرنگاران جوان- سیدرضا صالحی‌امیری روز چهارشنبه در بدو ورود به خوزستان از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری خوزستان، بر توسعه گردشگری زمینی با عراق، تقویت زیرساخت‌های مرزی و ساماندهی گردشگری سلامت در استان تاکید و اظهار کرد: خوزستان یکی از کانون‌های اصلی برنامه‌ریزی برای افزایش مبادلات گردشگری ایران و عراق است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یکی از محور‌های مهم این سفر را بررسی و تقویت ظرفیت گردشگری زمینی میان ایران و عراق عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل هوایی با آن مواجه هستیم تمرکز بر ظرفیت‌های مرزی و توسعه تردد زمینی در چهار استان مرزی از جمله خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی از اولویت‌های ماست که در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر میراث فرهنگی: گردشگری ایران و عراق ظرفیت رسیدن به ۱۰ میلیون نفر را دارد

صالحی‌امیری ادامه داد: در این میان، خوزستان از بالاترین ظرفیت برای توسعه گردشگری زمینی برخوردار است و تلاش می‌کنیم با سازماندهی جدید، زمینه افزایش سفر‌های خانوادگی و تردد با خودرو‌های شخصی میان ۲ کشور را فراهم کنیم تا ارتباط گردشگری ایران و عراق استمرار و گسترش یابد.

وی با اشاره به آمار مبادلات گردشگری ۲ کشور بیان کرد: سالانه حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر عراقی به ایران سفر می‌کنند و در مقابل، حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی نیز به عراق سفر دارند که این آمار جدا از ظرفیت عظیم راهپیمایی اربعین است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: اربعین را به دلیل ماهیت معنوی و عرفانی آن در تعریف متعارف گردشگری قرار نمی‌دهیم.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه خوزستان در تحقق هدف افزایش گردشگران میان ایران و عراق اظهار کرد: یکی از نقاط کانونی تمرکز ما برای توسعه این همکاری‌ها، خوزستان است و در این سفر به‌صورت جدی ظرفیت‌های استان را در این زمینه بررسی خواهیم کرد.

شلمچه؛ کانون توسعه گردشگری زمینی

وی مرز شلمچه را یکی از مهم‌ترین نقاط در نوار مرزی ایران و عراق برای توسعه گردشگری دانست و افزود: پس از بررسی ظرفیت‌های آبادان و خرمشهر، به شهرستان شادگان سفر خواهیم کرد تا ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری این منطقه نیز مورد بررسی قرار گیرد و زمینه بهره‌گیری از آنها در صنعت گردشگری فراهم شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه آبادان و خرمشهر در گردشگری منطقه گفت: آبادان علاوه بر جایگاه اقتصادی، یکی از قطب‌های گردشگری منطقه است و روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تبعه عراقی وارد این منطقه می‌شوند که بخشی از این تردد‌ها با هدف گردشگری سلامت و بخشی نیز در قالب سایر گونه‌های گردشگری انجام می‌شود.

خبر خوش وزیر میراث فرهنگی: تصویب اساسنامه گردشگری سلامت در دولت

صالحی‌امیری همچنین از تصویب اساسنامه گردشگری سلامت و تشکیل شورای گردشگری سلامت در هیات دولت خبر داد و اظهار کرد: دولت در جلسه امروز، اساسنامه گردشگری سلامت و شورای گردشگری سلامت را تصویب کرد و از این پس ساماندهی و سازماندهی این حوزه را دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی خوزستان گفت: خوزستان یکی از قطب‌های سلامت کشور است و هم‌اکنون نیز شمار قابل توجهی از اتباع کشور‌های همسایه برای دریافت خدمات درمانی به این استان سفر می‌کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابراز امیدواری کرد با توسعه گردشگری زمینی خانوادگی و ساماندهی گردشگری سلامت، اقتصاد گردشگری خوزستان در آینده با تحولات قابل توجهی همراه شود.

وی با اشاره به سفر خود به خوزستان گفت: امروز به این استان سفر کرده‌ایم تا به همراه استاندار خوزستان و نمایندگان و مسئولان استانی، ظرفیت‌های گردشگری آبادان، خرمشهر و شادگان را از نزدیک بررسی کنیم.

وی با ابلاغ سلام گرم رئیس‌جمهور به مردم خوزستان افزود: پیش از سفر، موضوع حضور در استان را با رئیس‌جمهور مطرح کردم و ایشان خواستار ابلاغ سلام گرم خود به مردم عزیز خوزستان شدند.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر روز چهارشنبه به‌منظور بررسی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های این حوزه وارد خوزستان شد. بازدید از مسجد جامع خرمشهر، برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران گردشگری در این شهرستان، حضور در یادمان شهدای شلمچه و شرکت در رویداد شکرانه خرما در شهرستان شادگان از جمله برنامه‌های سفر ۲ روزه وی به استان خوزستان است.