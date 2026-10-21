دستیار رئیس جمهور روسیه می‌گوید که ممکن است اوایل آذر دیدار سه‌جانبه‌ای با اوکراین و آمریکا برای گفت‌و‌گو درباره پایان جنگ برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آمادگی خود را برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین در اواخر ماه نوامبر (اوایل آذر) اعلام کرده است. این موضوع را «یوری اوشاکوف» دستیار سیاست خارجی او اعلام کرد.

این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که پوتین عصر امروز با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار کرد.

اوشاکوف به خبرنگاران گفت: «پوتین در جریان دیدار با استیو ویتکاف آخرین وضعیت جبهه‌های جنگ اوکراین را تشریح کرد و گفت که ابتکار عمل راهبردی به‌طور کامل در اختیار نیرو‌های روسیه است». 

دیدار ولادیمیر پوتین و استیو ویتکاف عصر امروز در کاخ کنستانتین در سن‌پترزبورگ برگزار شد. محور اصلی این دیدار، بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین و ازسرگیری مذاکرات صلح بود. این نهمین دیدار حضوری ویتکاف با پوتین محسوب می‌شود و پس از گفت‌و‌گو‌های ویتکاف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و مقام‌های اروپایی در اسلو انجام شد. 

گفته شده در این دیدار، ویتکاف اسنادی حاوی طرح‌هایی برای دستیابی به توافق صلح را به همراه آورده بود تا پوتین آنها را بررسی کند. او گفت مذاکرات روز قبل در اسلو با زلنسکی و مقام‌های اروپایی «سازنده» بوده و نشانه‌هایی از حرکت به سوی پیشرفت دیپلماتیک دیده می‌شود. با این حال، هنوز توافق مشخصی درباره پایان جنگ اعلام نشده است.

هم‌زمان با این دیدار، روسیه «استیون هابارد» معلم آمریکایی را که از سال ۲۰۲۲ در بازداشت بود، آزاد کرد. هابارد به اتهام جنگیدن به‌عنوان مزدور در کنار نیرو‌های اوکراینی زندانی شده بود. ترامپ پیش‌تر از پوتین خواسته بود او را آزاد کند و این اقدام به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت مسکو مطرح شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، استیو ویتکاف ، دیدار سه جانبه
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