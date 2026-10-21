سخنگوی وزارت خارجه نوشت: آمریکایی‌ها در کم‌تر از ۹ ماه، دو بار به ایران حمله کردند و از جهان می‌خواهند ایران را محکوم کند!

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از جهان برای محکوم کردن ایران به‌خاطر ناامنی موجود در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، نوشت: آن‌ها در کمتر از ۹ ماه، دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند؛ کوکان ما را در میناب سلاخی کردند، دختران ما را در لامرد کشتند، رهبران ما را ترور کردند و با انواع تحریم‌های اقتصادی، فشار بر ایرانیان را تشدید کردند؛ و اکنون بعد از نقض آشکار تفاهم خاتمه جنگ که خودشان امضاء کردند، همزمان با ادعای پیروزی‌، از جهان می‌خواهند ایران را محکوم کند!

بقائی نوشته است: فراموش نکنیم که جهان امروز تاوان قانون‌شکنی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌پردازد؛ از آشوب در منطقه تا ناامنی اقتصاد و انرژی در اقصی‌نقاط جهان.

وی در پایان آورده است: نمی‌توانید آتش‌افروزی کنید، منطقه را به آشوب بکشید و بعد در جایگاه شاکی بایستید و از دیگران بخواهید قربانی را محکوم کنند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، آمریکا
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