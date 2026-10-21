باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان کرمان در تالار وحدت دانشگاه بین‌المللی شهید باهنر کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و علمی این استان اظهار داشت: خوشحالم در استانی حضور دارم که شخصیت‌های بزرگی را برای نظام مقدس اسلامی پرورش داده است. از قهرمانان ملی این استان، از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید باهنر، یاد می‌کنم.

وی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت توجه به مسائل دفاعی افزود: با وجود مشکلات فراوان کشور و اینکه دفاع باید در اولویت باشد، دانشگاه‌ها بازگشایی شدند و امروز شاهد برگزاری کلاس‌های حضوری در دانشگاه‌ها هستیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تأکید بر رسالت دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی تصریح کرد: دانشگاه رسالت بزرگی دارد و اساتید نباید از این رسالت غافل شوند. هر نیازی که کشور داشته باشد، در همان حوزه به دانشگاه نیز نیاز است. ما قرار است انسان تربیت و پرورش دهیم و اساتید در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

سیمایی‌صراف با اشاره به رویکرد وزارت علوم در دوره جدید گفت: نخستین اقدام ما در وزارت علوم، ایجاد حکمرانی مشارکتی در دانشگاه‌ها و ارتقای منزلت اساتید بود.

۱۴ هزار قرارداد همکاری دانشگاه‌ها با صنعت

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت بیان کرد: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و امروز حدود ۱۴ هزار قرارداد با صنعت داریم. همچنین دفتر ویژه‌ای برای ارتباط دانشگاه با صنعت تشکیل شده و برای رشته‌های مختلف، مأموریت‌های متفاوتی تعریف کرده‌ایم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ادامه داد: در سه ماه اخیر، برای حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی حدود ۲۰۰ آزمایشگاه کشور، مبالغی تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شده است و این روند ادامه دارد.

سیمایی‌صراف با اشاره به وضعیت اعتبارات آموزش عالی گفت: ما تابع نظام پرداخت دولتی هستیم. در گذشته، زمانی که مأموریت‌های آموزش عالی محدودتر بود، سهم بودجه این بخش حدود ۳.۵ درصد از اعتبارات کل کشور بود، اما اکنون سهم پیش‌بینی‌شده به ۲.۵ درصد رسیده است؛ البته باید دید چه میزان از این بودجه تخصیص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت پارک‌های علم و فناوری کشور اظهار داشت: امروز ۶۰ پارک علم و فناوری در کشور داریم که حدود ۱۶۰ هزار نفر در آنها مشغول به کارند و بخش عمده این افراد را دانشگاهیان تشکیل می‌دهند.

بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی برای درآمدزایی دانشگاه‌ها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی بوده و هست، خاطرنشان کرد: دانشگاه از این منظر اهمیت بسیار زیادی دارد و توسعه دانشگاه‌های کشور نشان‌دهنده نگاه ویژه بزرگان کشور به این حوزه است.

وی قانون مولدسازی را ظرفیتی مناسب برای درآمدزایی دانشگاه‌ها دانست و تأکید کرد: باید از این ظرفیت برای تأمین منابع و تقویت توان مالی دانشگاه‌ها بهره گرفت.

سیمایی‌صراف همچنین با اشاره به پیگیری‌های وزارت علوم برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اعضای هیئت علمی گفت: از روزی که مسئولیت را بر عهده گرفته‌ایم، هم پیگیر افزایش حقوق اعضای هیئت علمی بوده‌ایم و هم موضوع مسکن آنها را دنبال کرده‌ایم. در ۴۴ دانشگاه کشور، پروژه‌های مسکن اعضای هیئت علمی آغاز شده و در چند دانشگاه نیز این پروژه‌ها به مرحله افتتاح رسیده است.

وی در پایان با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار ایران گفت: امروز ایران به همت تاب‌آوری مردم، هیمنه آمریکا را در دنیا فرو ریخته است و باید تلاش کنیم پرچم مقدس ایران همچنان در جهان برافراشته بماند.