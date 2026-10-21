باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور از ابلاغ مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، حق‌العمل جایگاه‌های CNG نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد، بنزین حدود ۶۰ درصد و گازوئیل به‌صورت علی‌الحساب ۵۵ درصد افزایش یافته است.

نواز اظهار کرد: هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه، پس از حدود هفت ماه انتظار، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت را برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرد و این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

وی افزود: افزایش حق‌العمل‌ها از اول فروردین‌ امسال قابل محاسبه است و مابه‌التفاوت مبالغ نیز به جایگاه‌داران پرداخت خواهد شد.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور ادامه داد: از اوایل مهر، با درخواست مجموعه صنفی و همکاری وزارت نفت، بخشی از مطالبات جایگاه‌ها در حال پرداخت است که با ابلاغ مصوبه جدید، مبالغ مطالبات به‌روزرسانی می‌شود و پرداخت‌ها تا تسویه کامل ادامه خواهد داشت.

نواز در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات دولت، حق‌العمل جایگاه‌های سوخت از این پس هر سال از ابتدای فروردین‌ماه تعیین و اعلام شود تا جایگاه‌داران با تأخیر در تعیین و پرداخت مطالبات خود مواجه نشوند.