تناقض میان مواضع حقوق بشری اروپا و برخورد با معترضان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - هنری هاکاماکی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی با اشاره به افزایش استفاده پلیس در کشور‌های اروپایی از تجهیزات نظامی، خودرو‌های زرهی و ابزار‌های ضدشورش گفت که در برخی از این کشور‌ها بحث‌هایی درباره فراتر رفتن از نظامی‌سازی پلیس و استقرار نیرو‌های ارتش در داخل مرز‌های ملی برای مقابله با معترضان مطرح شده است. او با انتقاد از شدت برخورد دولت‌ها با اعتراضات، تأکید کرد که بررسی این روند بدون توجه به پیامد‌های آن برای حقوق معترضان کافی نیست.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به مواضع دولت‌های اروپایی در قبال اعتراضات ایران در اواخر سال گذشته، از تفاوت برخورد غرب با اعتراضات در داخل و خارج از مرز‌های خود انتقاد کرد. به گفته او، درحالی‌که دولت‌های اروپایی برخورد حکومت ایران با ناآرامی‌ها را با انتقاد‌های حقوق بشری همراه کردند، در کشور‌های خود به‌دنبال تشدید اقدامات امنیتی هستند؛ تناقضی که به باور او، استاندارد‌های دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر را برجسته می‌کند.