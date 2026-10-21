مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی کشور، از جمله آزادراه قزوین ـ کرج، محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، از جمله آزادراه قزوین ـ کرج، محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد و گفت: در برخی محورهای استان‌های شمالی نیز بارش باران گزارش شده است.

 ایمان محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل تهران تا کردان، کمالشهر و محدوده مهرشهر و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج نیز در محدوده کَردرَده تا استاندارد و حدفاصل گلشهر تا گلداشت، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور تهران ـ شهریار، در برخی مقاطع ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به تهران بیان کرد: در آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل فیروزبهرام تا دهشاد و در آزادراه تهران ـ قم، محدوده بهشت زهرا و آزادراه قم ـ تهران، حدفاصل پلایین تا میدان جهاد، ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال، مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و تونل البرز با ترافیک سنگین مواجه است.

وی گفت: در محور هراز، مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پلور تا گزنگ، ترافیک سنگین جریان دارد. در محور فیروزکوه نیز مسیر رفت و برگشت در محدوده گیلانوند با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

محرابی‌نیا اضافه کرد: در محور تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس، حدفاصل پل اتوبان بابایی تا جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای کشور خاطرنشان کرد: در آزادراه قزوین ـ رشت، مسیر رفت و برگشت، محور چالوس و محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، تردد روان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان از بارش باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، مازندران، کردستان و اردبیل خبر داد و گفت: محور چالوس نیز با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۱۰.۹ میلیون خانوار تا پایان مهر
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵
سخنگوی صنعت آب: ال‌نینو مشکل خشکسالی ایران را حل نمی‌کند
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه آغاز شد
واردات خودروهای لوکس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاری در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست
پرواز‌ ام‌دی‌های دارای نقص ایمنی متوقف می‌ماند؛ ایمنی مردم قابل مذاکره نیست
واردات گوشت مقرون به صرفه نیست
تکمیل ۲۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن با تأمین مالی
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار
افزایش تجارت ایران با اوراسیا و آفریقا/جبران بخشی از آثار جنگ با تغییر بازارهای هدف
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، محور چالوس
افزایش حق العمل جایگاه‌های سوخت ابلاغ شد 
اجرایی شدن ۱۰۶ هزار واحد طرح خانه امید در ۶ ماه نخست سال
عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان-زابل-میلک به‌زودی آغاز می‌شود
شیوه‌نامه اجرایی کارت تأمین‌یار تولید ابلاغ شد/ تسهیل تامین سرمایه در گردش کسب و کار‌ها
هزینه فشار خارجی را با عقلانیت و عملگرایی خنثی نماییم
تخصیص ارز به بخش های مولد اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد
تأکید وزیر راه و شهرسازی بر حمایت از راهسازان و رفع موانع مالی پروژه‌های زیرساختی
تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت و توسعه صادرات ارزش‌آفرین
پیشنهاد راه‌اندازی خطوط تولید مشترک لوازم خانگی ایران و چین
اعمال تعرفه حداکثری و نرخ تابلوی برق آزاد برای استفاده‌کنندگان از انشعاب غیرمجاز
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۹ مهر
کمیته مشترک برای تسریع در حل مشکلات صادرکنندگان تشکیل شود
آغاز عملیات زمستانی در ۳۴ فرودگاه کشور
دوگانگی در بورس؛ نمادهای بنیادی همچنان مورد توجه بازار هستند
واگذاری زمین بدون توجه به الزامات توسعه، راهکار حل مسکن نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵
۷ همت برای پروژه‌های مسکن حمایتی هزینه شد
آمادگی کامل صنعت برق برای عبور از زمستان سخت/ تمرکز بر بازآرایی شبکه و تأمین سوخت نیروگاه‌ها
صادرات مرغ در ماه گذشته به بیش از هزار تن رسید+ فیلم
کاهش بیش از ۹۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
کشف بیش از ۵ هزار ماینر غیرمجاز در واحدهای دارای انشعاب صنعتی؛ برق متخلفان قطع شد
همتی: میزان تامین ارز برای واردات از اول سال تاکنون به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است
دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دست بازنگری است
پروانه استاندارد لوله فاضلابی باطل شد
رشد ۷۸ درصدی منابع مالی حوزه مسکن طی یک سال گذشته
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار نصف نرخ مورد موافقت بود
تکمیل ۲۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن با تأمین مالی
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار
تعدد قوانین و مقررات متناقض، توان صادراتی کشور را کاهش داده است