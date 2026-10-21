باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، از جمله آزادراه قزوین ـ کرج، محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد و گفت: در برخی محورهای استان‌های شمالی نیز بارش باران گزارش شده است.

ایمان محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل تهران تا کردان، کمالشهر و محدوده مهرشهر و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج نیز در محدوده کَردرَده تا استاندارد و حدفاصل گلشهر تا گلداشت، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور تهران ـ شهریار، در برخی مقاطع ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه‌های منتهی به تهران بیان کرد: در آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل فیروزبهرام تا دهشاد و در آزادراه تهران ـ قم، محدوده بهشت زهرا و آزادراه قم ـ تهران، حدفاصل پلایین تا میدان جهاد، ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال، مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و تونل البرز با ترافیک سنگین مواجه است.

وی گفت: در محور هراز، مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پلور تا گزنگ، ترافیک سنگین جریان دارد. در محور فیروزکوه نیز مسیر رفت و برگشت در محدوده گیلانوند با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

محرابی‌نیا اضافه کرد: در محور تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس، حدفاصل پل اتوبان بابایی تا جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای کشور خاطرنشان کرد: در آزادراه قزوین ـ رشت، مسیر رفت و برگشت، محور چالوس و محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، تردد روان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان از بارش باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، مازندران، کردستان و اردبیل خبر داد و گفت: محور چالوس نیز با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.