باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هنری هاکاماکی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی با اشاره به تشدید رویکرد نظامی دولت‌های اروپایی در برخورد با معترضان و احتمال به‌کارگیری ارتش در این کشورها، از تناقض میان عملکرد این دولت‌ها و مواضع حقوق بشری آنها انتقاد کرد و گفت: نمی‌خواهم در این زمینه گمانه‌زنی کنم، اما می‌دانم بحث‌های قابل توجهی درباره تشدید هرچه بیشتر رویکرد نظامی در برخورد با اعتراضات مطرح است. همانطور که اشاره کردید نیرو‌های پلیس در این کشور‌ها از تجهیزات نظامی، ادوات ضدشورش و خودرو‌های زرهی استفاده می‌کنند.

هاکاماکی ادامه داد: با این حال، در کشور‌های مختلف اروپایی بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت‌ها قصد دارند یک گام فراتر بروند و بجای اکتفا به نظامی‌سازی نیرو‌های پلیس، ارتش را نیز برای مقابله با شورشگران و معترضان در داخل مرز‌های ملی خود به کار گیرند. اینکه چنین اقدامی در عمل چه شکلی به خود خواهد گرفت دقیقاً مشخص نیست؛ چون دولت‌های این کشور‌ها در برخورد با اعتراضات، به خشونت و برخورد‌های بی‌رحمانه متوسل شده‌اند. با این حال، همچنان مدعی‌اند این اقدامات کافی نیست.

این تحلیلگر سیاسی افزود: به‌نظرم آنچه در بررسی رویکرد نظامی‌محور دولت‌های اروپایی اهمیت بیشتری دارد، صرفاً چگونگی برخورد آنها با معترضان در داخل کشور‌های خودشان نیست، بلکه معیار‌های دوگانه‌ای است که در موضع‌گیری آنها درباره نحوه برخورد دولت‌های دیگر با اعتراضات آشکار می‌شود. برای مشاهده این معیار‌های دوگانه کافی است به مواضع دولت‌های اروپایی درباره اعتراضاتی نگاه کنیم که در اواخر سال گذشته در ایران جریان داشت. به محض آنکه اعتراضات خشونت‌آمیز در ایران آغاز شد و دولت برای پایان دادن به خشونت‌ها وارد عمل شد، چه اتفاقی افتاد؟ دولت‌های اروپایی یکی پس از دیگری و از طیف‌های مختلف سیاسی به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند.