سفیر جدید ایران در ایتالیا با وزیر امور خارجه پیش از اعزام به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر رضایی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

سفیر جدید کشورمان در این دیدار، برنامه پیشنهادی و اولویت‌های خود را برای تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه تهران-رم در عرصه‌های مختلف تشریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات دوجانبه، تقویت رایزنی‌های مستمر با مقام‌های ایتالیایی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین و پیشبرد منافع ملی کشور تأکید کرد.

برچسب ها: ایران و ایتالیا ، وزیر امور خارجه
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