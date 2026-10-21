بر اثر انفجار کوله‌پشتی مشکوک در مرکز آتن، دو افسر پلیس و دو نفر از شهروندان زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس یونان روز چهارشنبه اعلام کرد در پی وقوع انفجار در ساختمانی در مرکز آتن، پایتخت این کشور چهار نفر از جمله دو افسر پلیس زخمی شدند.

به گفته پلیس، هر چهار مصدوم با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

یک مقام پلیس که نخواست نامش فاش شود، گفت انفجار زمانی رخ داد که مأموران در منطقه کولونوس به محل رسیدند و کوله‌پشتی‌ای را برداشتند که گمان می‌رفت حاوی مواد مخدر باشد.

پیش‌تر، مدیر ساختمان با پلیس تماس گرفته و وجود مواد مشکوک در ورودی ساختمان را گزارش کرده بود. این مدیر نیز در انفجار زخمی شد.

این مقام پلیس افزود که نیرو‌های پلیس این حادثه را اقدام تروریستی تلقی نمی‌کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: یونان ، انفجار
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