باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارتقای شاخص‌های سلامت و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام سلامت بوده است و در همین راستا تفاهم‌نامه همکاری مشترکی میان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، حوزه امور بانوان استانداری و نهاد ریاست جمهوری به امضا رسید تا گامی ساختاری برای پیشگیری و مقابله با سرطان‌های شایع زنان در مناطق محروم و روستایی برداشته شود.

محمدامین ولیزاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به اهمیت راهبردی این تفاهم‌نامه اظهار کرد: بانوان نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می‌دهند و صیانت از سلامت این قشر تاثیرگذار در واقع تضمین‌کننده پویایی، نشاط و سلامت کل جامعه است.

وی افزود: نگاه دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان متولی اصلی سلامت در استان توجه ویژه و عادلانه به تمامی اقشار به‌ویژه بانوان عزیز ساکن در مناطق محروم و روستایی است.

تمرکز بر غربالگری ۲۰ درصد از زنان روستایی استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به جزئیات اجرایی این طرح که مصوب شورای برنامه‌ریزی استان و از طرح‌های وزارت کشور است، افزود: در این طرح جامع و عملیاتی که با حضور پروین داداندیش مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور کلید خورد حدود ۲۰ درصد از بانوان و دختران ساکن در مناطق محروم و روستایی استان زیر پوشش برنامه‌های غربالگری قرار می‌گیرند. ولیزاد افزود: تمرکز اصلی فاز نخست این پروژه بر روی پیشگیری و آگاه‌سازی در خصوص سرطان‌های شایع زنان به‌ویژه سرطان پستان است.

وی اظهار کرد: این پروژه پژوهشی-عملیاتی با نظارت مستمر دانشگاه و توسط مجری طرح از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۸ در سطح روستاهای هدف استان تداوم خواهد یافت.

ولیزاد با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه این تفاهم‌نامه تصریح کرد: هدف بنیادین ما در این طرح غربالگری بانوان در معرض خطر است تا اگر خدای ناکرده نشانه‌ای از بیماری مشاهده شد در همان مراحل اولیه و طلایی تشخیص، شناسایی شده و بیماران جهت دریافت درمان‌های تخصصی ارجاع داده شوند. وی تصریح کرد: بدون شک تشخیص به‌موقع تاثیر به‌سزایی در کاهش هزینه‌های درمانی و مهار این‌گونه آسیب‌ها در سطح جامعه خواهد داشت.

ولیزاد در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت کشور، نهاد ریاست جمهوری و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در پیگیری این طرح، خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شاهد ارتقای چشمگیر شاخص‌های سلامت زنان در مناطق روستایی و محروم استان باشیم.