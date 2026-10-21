سفیر جدید ایران در اوگاندا پیش از اعزام به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نوریان، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه تهران-کامپالا در عرصه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در اوگاندا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در جهت ارتقای سطح مبادلات تجاری و تقویت مناسبات و همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه دو طرف به ویژه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و کشاورزی تاکید کرد.