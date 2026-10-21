باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد استفاده کارکنان دولت این کشور از اپلیکیشن مسیریابی «ویز» به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و ارتباط این برنامه با رژیم صهیونیستی ممنوع شده است.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیر مالزی آمده است که این تصمیم با هدف حفاظت از اطلاعات دولتی و داده‌های شخصی کاربران در برابر سوءاستفاده احتمالی تل‌آویو اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این ممنوعیت روز سه‌شنبه در نشست کمیته ملی امنیت سایبری مالزی به ریاست انور ابراهیم به تصویب رسید. با این حال، دولت جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این تصمیم و سازوکار نظارت بر آن ارائه نکرده است.

اپلیکیشن ویز که از سال ۲۰۱۳ توسط شرکت گوگل خریداری شد، ابتدا در سرزمین‌های اشغالی ساخته شد و در آن به ثبت رسید. این اپلیکیشن با استفاده از داده‌های رانندگان، اطلاعات لحظه‌ای ترافیک را ارائه می‌دهد و در مالزی به‌طور گسترده استفاده می‌شود.

نخست‌وزیر مالزی کاربران را به استفاده از جایگزین‌های داخلی، از جمله اپلیکیشن مسیریابی «توژو» تشویق کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه