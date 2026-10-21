در جلسه شورای مشاوران استاندار گلستان، مشاوران دیدگاه های تخصصی خود را درباره ظرفیت های شورای مشاوران، ناترازی انرژی، توسعه شهری و بلندمرتبه‌سازی مطرح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سیدمهدی مهیایی معاون عمرانی استاندار در این جلسه با اشاره به ضرورت بازنگری در الگو‌های توسعه شهری گفت: بلندمرتبه‌سازی بر اساس مطالعات دقیق، ظرفیت زیرساختی شهرها، ملاحظات فنی و اصول شهرسازی انجام می‌شود. توسعه عمودی در برخی مناطق راهکاری برای استفاده بهینه از اراضی و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیتی است که این مهم با توجه به تأمین زیرساخت‌ها، ترافیک، خدمات شهری و مسائل زیست‌محیطی دنبال خواهد شد.

همچنین محمدتقی قجر مشاور عالی استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت نقش مشاوران در تصمیم‌سازی‌های تخصصی استان گفت: شورای مشاوران ظرفیت ارزشمندی از تجربه، دانش و دیدگاه‌های کارشناسی را در اختیار مدیریت استان قرار داده است که می‌تواند در بررسی موضوعات مهمی همچون انرژی، شهرسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

قجر خاطرنشان کرد: هدف این شورا ارائه راهکار‌های عملیاتی، کارشناسی و قابل اجرا برای کمک به حل مسائل استان و همراهی با دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه و پیشرفت گلستان است.

در پایان نشست نیز بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مشاوران برای موضوعات اولویت‌دار استان و پیگیری مصوبات این جلسه در دبیرخانه شورای مشاوران استاندار تأکید شد.

برچسب ها: شورای استانداری ، تصمیم سازی
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