باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سیدمهدی مهیایی معاون عمرانی استاندار در این جلسه با اشاره به ضرورت بازنگری در الگو‌های توسعه شهری گفت: بلندمرتبه‌سازی بر اساس مطالعات دقیق، ظرفیت زیرساختی شهرها، ملاحظات فنی و اصول شهرسازی انجام می‌شود. توسعه عمودی در برخی مناطق راهکاری برای استفاده بهینه از اراضی و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیتی است که این مهم با توجه به تأمین زیرساخت‌ها، ترافیک، خدمات شهری و مسائل زیست‌محیطی دنبال خواهد شد.

همچنین محمدتقی قجر مشاور عالی استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت نقش مشاوران در تصمیم‌سازی‌های تخصصی استان گفت: شورای مشاوران ظرفیت ارزشمندی از تجربه، دانش و دیدگاه‌های کارشناسی را در اختیار مدیریت استان قرار داده است که می‌تواند در بررسی موضوعات مهمی همچون انرژی، شهرسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

قجر خاطرنشان کرد: هدف این شورا ارائه راهکار‌های عملیاتی، کارشناسی و قابل اجرا برای کمک به حل مسائل استان و همراهی با دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه و پیشرفت گلستان است.

در پایان نشست نیز بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مشاوران برای موضوعات اولویت‌دار استان و پیگیری مصوبات این جلسه در دبیرخانه شورای مشاوران استاندار تأکید شد.