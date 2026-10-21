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وقتی تریاک به ابزار استعمار بریتانیا در چین تبدیل شد + فیلم

جنگ‌های تریاک در قرن نوزدهم، نمونه‌ای تلخ از پیوند منافع تجاری و سیاست‌های استعماری بریتانیا بود که پیامد‌های سنگینی برای جامعه و اقتصاد چین به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در قرن نوزدهم میلادی، بریتانیا با کسری تجاری در برابر چین روبه‌رو بود؛ چراکه تقاضا برای کالاهایی مانند چای، ابریشم و ظروف چینی بالا بود، اما بازار چین استقبال چندانی از محصولات انگلیسی نداشت. در چنین شرایطی، بریتانیا با تکیه بر تولید گسترده تریاک در هند و بنگالِ تحت استعمار خود، صادرات این ماده مخدر به چین را گسترش داد؛ اقدامی که به تشدید بحران اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در این کشور انجامید.

تلاش حکومت چین برای مقابله با تجارت تریاک به رویارویی نظامی با بریتانیا و وقوع جنگ اول تریاک در سال‌های ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۲ و جنگ دوم در سال‌های ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۰ منجر شد. این درگیری‌ها با شکست چین و تحمیل امتیازهای سنگین از سوی قدرت‌های خارجی همراه بود و به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر این کشور تبدیل شد؛ فصلی که پیامدهای تجارت استعماری و مداخله قدرت‌های خارجی را به‌روشنی نشان می‌دهد.

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